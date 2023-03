Computação em nuvem e a relação com a segurança cibernética

O crescimento dos ciberataques às empresas de diversos segmentos e portes - cada vez mais online com a transformação digital e, portanto, também cada vez mais expostas - está se refletindo na expansão da computação em nuvem, tecnologia que tem parcela de atuação na proteção e invasão.



Para se ter ideia do nível de ameaça à continuidade dos negócios, o custo médio de uma (1) violação de dados atingiu, no Brasil, em 2021, recorde histórico de R$ 7 milhões, valor 27,8% maior que no ano anterior, conforme o estudo “2022 Cost of a Data Breach”, da IBM. Além de onerosas, as investidas são frequentes. A cada segundo, uma empresa brasileira recebe uma tentativa de ataque hacker, segundo a consultoria alemã Roland Berger.



O resgate

Uma das violações mais comuns é o ransomware, em que os criminosos sequestram e bloqueiam os sistemas e os dados da empresa e exigem resgate para liberá-los, de acordo com Jefferson Farias, CEO da Golden Cloud Technology. “Além da perda financeira, há o risco de perda de reputação com vazamento de dados. Por isso, é estratégico para as empresas contar com proteção de maneira preventiva e contínua e não deixar para agir ‘correndo atrás do prejuízo’, após uma invasão, como ainda é comum”, alerta Jefferson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o diretor da empresa, a cloud computing amplia a defesa dos negócios contra ciberataques. “A computação em nuvem oferece vantagens em termos de segurança cibernética, como proteção contra ameaças, backups regulares de dados, autenticação de usuários e criptografia de dados. Além disso, as empresas de nuvem investem em segurança em larga escala, tornando a nuvem mais segura do que as infraestruturas corporativas tradicionais”, destaca Jefferson.



Mercado bilionário

A computação em nuvem é uma tecnologia que permite acessar aplicativos (software), dados, processamento e armazenamento de qualquer lugar, por meio da internet, sem precisar de estrutura física (hardware) própria. O mercado de computação em nuvem vive uma expansão segundo a Gartner, que estima crescimento de 20,4% em 2022, totalizando US$ 494,7 bilhões, acima dos US$ 410,9 bilhões em 2021. Em 2023, a estimativa é de que o segmento movimente quase US$ 600 bilhões. O setor é considerado a área da tecnologia mais importante em 2023 - computação em nuvem (40%), 5G (38%), metaverso (37%), veículos elétricos (35%), Internet Industrial das Coisas (33%) - conforme a pesquisa "O Impacto da Tecnologia em 2023 e Além: um Estudo Global IEEE", do Instituto dos Engenheiros Eletrônicos e Eletricistas (IEEE), realizada com líderes de TI dos EUA, Reino Unido, China, Índia e Brasil.



“A tendência é que as empresas fiquem mais atentas a esses recursos que não só geram alta disponibilidade, desempenho e economia de investimentos, mas também minimizam riscos e temos clientes que nos procuram principalmente porque temos infraestrutura em data center, em Fortaleza, com alta segurança, com classificação Tier III (TR3)”, acrescenta o diretor da Golden Cloud Technology. TR3 é uma certificação que atesta que os sistemas têm diversas camadas de proteção contra indisponibilidade e são praticamente à prova de paralisações.