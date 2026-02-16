Concursos no Ceará: 20 editais e salários de até R$ 22,5 mil

O POVO mapeou 3.751 oportunidades entre concursos públicos e processos seletivos nas esferas municipal, estadual e nacional, com inscrições abertas ou previstas para os próximos dias

No Ceará, 22 editais de concursos públicos e seleções estão com vagas abertas ou previstas para os próximos dias. O POVO identificou inscrições disponíveis em diversas áreas nas esferas municipal, estadual e nacional. São 3.751 vagas sob disputa.

Estão disponíveis cargos de nível fundamental até superior, com remunerações que podem chegar a R$ 22.558,56 , no Concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026) , realizado pelo Ministério das Relações Exteriores (MRE) , com prazo de inscrição aberto até o dia 25 de fevereiro.

Nesta semana, encerram as inscrições para o certame da Câmara dos Deputados, que oferta 40 vagas e remuneração de até R$ 21.328 .

As inscrições são gratuitas no site e vão até abril de 2026. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

O Ministério Público de Alagoas estão com concurso público aberto para preenchimento de 27 vagas. As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio e superior, além de registro no respectivo conselho, a depender da função pretendida.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

Veja abaixo as oportunidades disponíveis no concurso público para o MP de Alagoas:

No site também é possível encontrar mais detalhes sobre o certame.

A remuneração mensal das atividades varia de R$ 3.580,72 a R$ 6.243,37 . As inscrições estão disponíveis até o dia 19 de março, exclusivamente pelo site da Fundação Carlos Chagas , organizadora do certame, mediante pagamento da taxa de inscrição, que varia de R$ 120 a R$ 140, a depender da função pretendida.

Analista do Ministério Público Área Jurídica (11 vagas)

Analista do Ministério Público Área Gestão Pública (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área Comunicação Social (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área de Arquivologia (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área de Assistência Social (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área de Engenharia Civil (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área de Engenharia Elétrica (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área de Estatística (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área de Pedagogia (1 vaga)

Analista do Ministério Público Área de Psicologia (1 vaga)

Analista do Ministério Público Especialidade: Administração de Redes (1 vaga)

Analista do Ministério Público Especialidade: Administração de Banco de Dados (1 vaga)

Analista do Ministério Público Especialidade: Desenvolvimento de Sistemas (1 vaga)

Técnico do Ministério Público (1 vaga)

Técnico do Ministério Público Área de Tecnologia da Informação (3 vagas).

Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA) (68 vagas)

Estão abertas as inscrições para processo seletivo simplificado para preenchimento de 68 vagas e formação de cadastro de reserva para atuação na Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE-BA).

O edital prevê oportunidades para áreas como Direito, Engenharia e Jornalismo e são destinadas a candidatos de nível superior.

A jornada de trabalho varia de 30 a 40 horas semanais e a remuneração vai de R$ 2.777,75 (fisioterapeuta) a R$ 3.959,52. Também é incluído auxílio-alimentação de até R$ 2.200.

As inscrições estão disponíveis de forma online no site da Fundação CEFETBAHIA até o próximo dia 2 de março, às 17 horas. A taxa de inscrição é de R$ 100 e no site é possível encontrar mais detalhes sobre o edital.

Confira as vagas disponíveis na seleção para a Defensoria Pública da Bahia:

Analista Técnico Direito (41 vagas: 25 ampla concorrência, 2 PCD, 12 negros, 1 indígena, 1 quilombola)

Analista Técnico Administração (10 vagas: 7 ampla concorrência, 3 negros)

Analista Técnico Ciências Contábeis (5 vagas: 4 ampla concorrência, 1 negro)

Analista Técnico Secretariado Executivo

Analista Técnico Jornalismo

Analista Técnico Comunicação Social (Publicidade e Propaganda)

Analista Técnico Design

Analista Técnico Produção Audiovisual

Analista Técnico Arquitetura

Analista Técnico Engenharia Civil

Analista Técnico Engenharia Elétrica

Analista Técnico Engenharia Mecânica

Analista Técnico Engenharia Ambiental (2 vagas: 2 ampla concorrência)

Analista Técnico Pedagogia

Analista Técnico Antropologia (1 vaga: ampla concorrência)

Analista Técnico Segurança do Trabalho (1 vaga: ampla concorrência)

Analista Técnico Relações Públicas (2 vagas: ampla concorrência)

Analista Técnico Calculista (3 vagas: 2 ampla concorrência, 1 negro)

Analista Técnico Enfermeiro (1 vaga: ampla concorrência)

Analista Técnico Fisioterapeuta (1 vaga: ampla concorrência)

Analista Técnico Farmacêutico (1 vaga: ampla concorrência)

Analista Técnico Biologia.

Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO

Câmara dos Deputados (40 vagas)



A Câmara dos Deputados lançou edital de nível superior para preencher 40 vagas imediatas e formar cadastro para o cargo de: Técnico Legislativo - Especialidade: Policial Legislativo Federal.

A remuneração ofertada pelo certame é no valor de R$ 21.328,08, já incluído o adicional de periculosidade, ao mês e a carga horária será de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas até as 18h do dia 20 de fevereiro, no site da banca organizadora do concurso, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

A taxa de participação é de R$ 150 e as provas objetivas e discursiva estão previstas para serem aplicadas no dia 26 de abril, em todas as capitais estaduais e no Distrito Federal. Porém, as vagas destinam-se à lotação exclusivamente em Brasília.

Veja o edital.



Fapesp (13 vagas)

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) anunciou a abertura de inscrições para concurso público. São 13 vagas e formação de cadastro de reserva para duas funções.

Confira as oportunidades disponíveis:

Analista administrativo (11 vagas);

Analista de sistemas (2 vagas).

O certame é voltado a candidatos de nível superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração para uma função é de R$ 6.613,69 e para a outra de R$ 10.235,95.

O edital prevê inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro, por meio do site da Fundação Vunesp, banca do certame. A taxa de inscrição é de R$ 67 para analista administrativo e de R$ 106 para analista de sistemas. Veja todos os detalhes no site da banca organizadora.

CACD 2026 (60 vagas)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE), conhecido como Itamaraty, lançou edital com 60 vagas para o concurso de Admissão à Carreira de Diplomata (CACD 2026), com salário inicial de R$ 22.558,56.

O certame será realizado em duas fases, ambas organizadas pelo Cebraspe. A primeira consiste em uma prova objetiva com 240 itens do tipo “certo ou errado”. Já a segunda fase será composta por provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório.

Para concorrer, é necessário ser brasileiro nato, ter 18 anos ou mais, possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares, quando aplicável.

As inscrições estarão abertas até 25 de fevereiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do portal da Cebraspe, com taxa de R$ 229.



Empresa Gerencial de Projetos Navais - Emgepron (14 vagas)

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) lançou edital de concurso público para preenchimento de 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração mensal varia de R$ 2.244 a R$ 12.302.

As inscrições seguem abertas até o dia 23 de fevereiro no site da banca Selecon, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 80, a depender da vaga pretendida.

Confira as vagas disponíveis no concurso da Emgepron:

Cargo de Nível Médio - Técnico de Projetos Navais: Almoxarife, Assistente Administrativo (Administração), Assistente Administrativo (Licitações), Assistente Administrativo (Material), Supervisor de Segurança e Técnico Contabilidade.

Almoxarife, Assistente Administrativo (Administração), Assistente Administrativo (Licitações), Assistente Administrativo (Material), Supervisor de Segurança e Técnico Contabilidade. Cargo de Nível Médio Técnico - Técnico de Projetos Navais: Técnico Comissionamento, Técnico de Eletrotécnica, Técnico Eletricidade, Técnico Eletrônica, Técnico Enfermagem, Técnico Farmácia, Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática, Técnico Instrumentação, Técnico Laboratório, Técnico Mecânica, Técnico Análises Clínicas, Técnico Projetista Mecânico, Técnico Qualidade, Técnico Química, Técnico Radiologia, Técnico Secretariado, Técnico Segurança do Trabalho e Técnico Tubulações.

Técnico Comissionamento, Técnico de Eletrotécnica, Técnico Eletricidade, Técnico Eletrônica, Técnico Enfermagem, Técnico Farmácia, Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática, Técnico Instrumentação, Técnico Laboratório, Técnico Mecânica, Técnico Análises Clínicas, Técnico Projetista Mecânico, Técnico Qualidade, Técnico Química, Técnico Radiologia, Técnico Secretariado, Técnico Segurança do Trabalho e Técnico Tubulações. Cargo de Nível Superior - Analista de Projetos: Advogado, Agente de Manobras, Analista de Administração, Analista de Recursos Humanos, Analista de Recursos Humanos (Assistente Social), Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento), Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas), Analista Técnico (Arquivista), Analista Técnico (Finanças), Analista Técnico (Gerenciamento de Portfólio), Analista Técnico (Gestão do Conhecimento), Analista Técnico (Gestão), Analista Técnico (Licitações e Contratos), Analista Técnico (Nuclear), Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico), Analista Técnico (Segurança da Informação), Arquiteto, Biólogo, Contador, Contador (Tributos), Enfermeiro, Engenheiro de Controle e Automação, Engenheiro (Planejamento e Controle), Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Mecatrônica, Engenheiro Naval, Engenheiro Produção, Engenheiro Químico, Farmacêutico, Físico médico, Fisioterapeuta, Médico Anestesiologista, Médico Dermatopatologista, Médico do Trabalho, Médico Fisiatra, Médico Gastroenterologista, Médico Hematologista, Médico Nefrologista, Médico Oncologista, Médico Radiologista Intervencionista, Médico Radioterapeuta, Nutricionista, Oceanógrafo e Químico (Fabril Farmacêutico).

Prefeitura de Maracanaú (100 vagas)

A Prefeitura de Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) confirmou a abertura de concurso público com 100 vagas abertas para a área de educação. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior.

A remuneração mensal é de R$ 5.661,69, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de fevereiro, de forma online, por meio do site da Fundação Cetrede. A taxa de inscrição custa R$ 140.

Confira as oportunidades disponíveis no concurso da Prefeitura de Maracanaú:

Professor da Educação Básica - Alfabetizador 1º e 2º Ano (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Fundamental 3º ao 5º Ano (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Educação Infantil (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Língua

Portuguesa - 6º ao 9º Ano (3 vagas)

Professor da Educação Básica - Matemática - 6º ao 9º Ano (3 vagas)

Professor da Educação Básica - Língua Inglesa - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - Ciências - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - História - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - Arte e Educação - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Educação Física - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Geografia - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Ensino Religioso - 6º ao 9º Ano (1 vaga)



Câmara Municipal de Aracati (17 vagas)

A Câmara Municipal de Aracati (134 km de Fortaleza) anuncia o lançamento de edital de concurso público para preenchimento de 17 vagas de cargos efetivos.

São oportunidades destinadas a candidatos de nível médio/técnico e superior. A jornada de trabalho é de 30 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.518 a R$ 3.742, a depender da função.

As inscrições serão disponibilizadas a partir do dia 22 de abril, às 10 horas, e seguem até as 23h59min do dia 9 de junho de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120 para cargos de nível médio/técnico e de R$ 150 para os de nível superior.

Mais informações sobre o edital e inscrições estão disponíveis no site da banca, a FCPC.

Confira abaixo as vagas anunciadas no edital da Prefeitura de Aracati:

Agente Administrativo (6 vagas);

Auxiliar de Serviços Gerais (4 vagas);

Copeiro (2 vagas);

Assessor Técnico (1 vaga);

Auxiliar de Manutenção (3 vagas);

Motorista (1 vaga).

Prefeitura de Baturité (101 vagas)

A Prefeitura de Baturité anunciou três editais de concurso público para preenchimento de 101 vagas e formação de cadastro de reserva. A maioria das oportunidades são para área da educação, mas há edital para guarda municipal.

Dois dos editais preveem vagas para cargos efetivos para candidatos de nível superior, médio e magistério.

Confira as oportunidades confirmadas:

Edital nº 01/2026:

Pedagogo (2 vagas)

Engenheiro Civil (1 vaga)

Psicólogo (4 vagas)

Nutricionista (2 vagas)

Assistente Social (4 vagas)

Fonoaudiólogo (2 vagas)

Terapeuta Ocupacional (2 vagas)

Analista Ambiental (2 vagas)

Fiscal de Controle Ambiental (2 vagas)

Pedagogo (2 vagas) Engenheiro Civil (1 vaga) Psicólogo (4 vagas) Nutricionista (2 vagas) Assistente Social (4 vagas) Fonoaudiólogo (2 vagas) Terapeuta Ocupacional (2 vagas) Analista Ambiental (2 vagas) Fiscal de Controle Ambiental (2 vagas) Edital nº 02/2026:

Professor da Educação Infantil (20 vagas)

Professor da Educação Básica I (Anos Iniciais) (20 vagas)

Professor da Educação Básica II Língua Portuguesa (4 vagas)

Professor da Educação Básica II Matemática (5 vagas)

Professor da Educação Básica II Ciências (2 vagas)

Professor da Educação Básica II História (2 vagas)

Professor da Educação Básica II Geografia (2 vagas)

Professor da Educação Básica II Artes (1 vaga)

Professor da Educação Básica II Educação Física (2 vagas)

Professor da Educação Básica II Língua Inglesa (2 vagas)

Professor da Educação Infantil (20 vagas) Professor da Educação Básica I (Anos Iniciais) (20 vagas) Professor da Educação Básica II Língua Portuguesa (4 vagas) Professor da Educação Básica II Matemática (5 vagas) Professor da Educação Básica II Ciências (2 vagas) Professor da Educação Básica II História (2 vagas) Professor da Educação Básica II Geografia (2 vagas) Professor da Educação Básica II Artes (1 vaga) Professor da Educação Básica II Educação Física (2 vagas) Professor da Educação Básica II Língua Inglesa (2 vagas) Edital nº 03/2026:

Guarda Municipal (20 vagas)

A remuneração mensal varia de R$ 1.518 a R$ 9.108, a depender do cargo. As inscrições estarão disponíveis a partir de 9 de março até 2 de abril de 2026, exclusivamente pelo site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC).

Para os editais nº 1 e 2, a taxa de inscrição custa R$ 150. Já para o edital nº 3, o valor é R$ 120. Os detalhes do edital estão disponíveis no site da FCPC.

Prefeitura de Jati (70 vagas)

Concurso público para preenchimento de 70 vagas imediatas foi confirmado pela Prefeitura de Jati. A remuneração mensal varia de R$ 1.621 a R$ 8.134,19.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, magistério e superior. Há ainda oportunidade para cargo de médico plantonista, em que a remuneração será de R$ 999 por plantão de 12 horas.

A banca responsável é o Instituto Igeduc e as inscrições estão disponíveis no site até 27 de março. A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150.

Confira as vagas disponíveis no concurso da Prefeitura de Jati:

Coveiro (1 vaga)

Cozinheiro (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Motorista do PSF (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Motorista I (1 vaga)

Vigia (2 vagas)

Zelador (5 vagas + 4 cadastros de reserva)

Agente Comunitário de Saúde Centro (1 vaga)

Agente de Trânsito

Auxiliar de Dentista (1 vaga)

Auxiliar de Farmácia (1 vaga)

Auxiliar de Laboratório (1 vaga)

Monitor de Transporte Escolar (3 vagas + 1 cadastro de reserva)

Motorista TFD (1 vaga)

Recepcionista (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (1 vaga + 3 cadastros de reserva)

Visitador Social (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Assistente Social (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Biomédico (1 vaga)

Dentista PSF (1 vaga)

Enfermeiro (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Farmacêutico (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Fisioterapeuta (1 vaga)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Médico Plantonista (5 vagas + 2 cadastros de reserva)

Médico PSF (2 vagas)

Psicólogo (1 vaga)

Psicólogo do CRAS (1 vaga)

Veterinário (1 vaga)

Professor de Ciências (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Educação Física (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Educação Infantil (11 vagas + 1 cadastro de reserva)

Professor de Ensino Fundamental I (10 vagas + 2 cadastros de reserva)

Professor de Geografia (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de História (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Língua Inglesa (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Língua Portuguesa (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Professor de Matemática (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Prefeitura de Senador Pompeu (3 vagas | CR)

A Prefeitura de Senador Pompeu (237 km de Fortaleza) lançou processo seletivo para a contratação temporária e formação de cadastro de reserva para profissionais de saúde.

As vagas são destinadas ao Centro de Especialidades Odontológicas e voltadas a candidatos de nível superior (odontólogos com especialização.

A jornada de trabalho é de 20 horas semanais e a remuneração de R$ 3.817,80. As inscrições são presenciais, na Secretaria Municipal de Saúde (Avenida Francisco França Cambraia, s/n, Centro), até o próximo dia 19 de fevereiro, às 16 horas.

Confira as vagas disponibilizadas para a seleção da Prefeitura de Senador Pompeu:

Odontólogo(a) especialista em Prótese Dentária (1 vaga);

Odontólogo(a) especialista em Odontopediatria (1 vaga);

Odontólogo(a) especialista em Saúde Bucal Coletiva ou Similar (1 vaga).

Prefeitura de Solonópole (23 vagas)

A Prefeitura de Solonópole (localizada a 244 km de Fortaleza) confirmou a abertura de um processo seletivo simplificado para contratação de 23 servidores temporários e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a candidatos de nível médio e superior, além de oportunidade para candidatos com nível fundamental incompleto.

A jornada de trabalho é de até 40 horas semanais e a remuneração varia de R$ 1.621 a R$ 1.981,08, a depender da função, havendo ainda a possibilidade de gratificações em alguns cargos.

Veja as oportunidades na seleção de Solonópole:

Assistente Social > 7 vagas + 3 CR

Motorista II > 4 vagas + 2 CR

Nutricionista > 4 vagas + 2 CR

Psicólogo > 4 vagas + 2 CR

Visitador > 4 vagas + 2 CR

Os interessados devem se inscrever entre os dias 19 e 20 de fevereiro, de forma presencial, das 8h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Educação (Rua Maria Francilina Pinheiro Landim, 293 - Domingos Sávio). Não há cobrança de taxa de inscrição.

O contrato temporário vale até 31 de dezembro de 2026, podendo ser prorrogado por mais um ano.

Prefeitura de Paracuru (687 vagas)



Edital nº 001/2026 do novo concurso público da Prefeitura de Paracuru, no estado do Ceará. Desta vez, a meta é a reposição de 131 vagas imediatas e a formação de banco de reserva contendo 556 classificados.

Quem tiver curso técnico de nível médio em Secretaria Escolar poderá disputar as vagas no cargo de Secretário Escolar – 40 horas, que tem salário inicial de R$ 2.300.

Para o nível superior, todas as chances se destinam à carreira de Professor – 40 horas (salário inicial de R$ 5.376,56), nos segmentos de: Inglês, Educação Física, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Arte – Educação.

Inscrições



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, até dia 16 de fevereiro de 2026.

Câmara de Crateús (6 vagas)

A Câmara Municipal de Crateús reabriu as inscrições do concurso público para a casa. São seis vagas disponibilizadas para candidatos de nível fundamental, médio e superior.

A remuneração mensal para as oportunidades é de R$ 1.621 e a carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições agora se estendem até o próximo dia 28 de fevereiro, de forma online, no site do Instituto Consulpam. A taxa varia de R$ 70 a R$ 140, conforme o cargo.

Confira os cargos em disputa no concurso da Câmara Municipal de Crateús:

Agente Administrativo (1 vaga);

Recepcionista (1 vaga);

Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga);

Vigia (1 vaga);

Intérprete (1 vaga);

Assistente de apoio parlamentar (1 vaga).

Prefeitura de Ararendá (170 vagas)

A Prefeitura Municipal de Ararendá comunicou o lançamento de processo seletivo simplificado para preencher 170 vagas na área da educação, entre temporários e cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a candidatos formados em Pedagogia (licenciatura) ou formação de professores e envolvem jornada de trabalho de até 100 horas-aula mensais, com remuneração bruta de R$ 2.566.

Veja as oportunidades disponíveis na Prefeitura de Ararendá:

Professor - Educação Infantil e Fundamental da Educação Básica Municipal (82 vagas)

Professor - Educação Básica da Educação de Jovens e Adultos (88 vagas)

As inscrições são presenciais nos dias 19 e 20 de fevereiro, na sede da Secretaria Municipal de Educação (rua Francisco Landim, 228 - Centro), das 7h às 13h. A inscrição ocorre mediante entrega de 2 kg de alimentos não perecíveis.

Prefeitura de Banabuiú (31 vagas + CR)

O município de Banabuiú está com vagas de concurso público abertas para preenchimento de 31 vagas mais formação de cadastro de reserva.

São oportunidades na prefeitura do município destinadas a candidatos de nível fundamental, médio e superior. A carga horária varia de 20 a 40 horas semanais e a remuneração vai de R$ 1.518 a R$ 3.050 por mês, a depender da função.

As oportunidades são distribuídas entre a administração municipal, autarquia municipal de trânsito e a autarquia municipal de meio ambiente.

Confira as vagas disponíveis no concurso público da Prefeitura de Banabuiú:

Agente Municipal de Trânsito (10 vagas + 36 CR)

Agente Administrativo (3 vagas + 9 CR)

Motorista Categoria AB (1 vaga + 3 CR)

Auxiliar de Serviços Gerais (2 vagas + 6 CR)

Vigia (2 vagas+6 CR)

Fiscal Ambiental (2 vagas + 6 CR)

Analista Ambiental (1 vaga + 3 CR)

Técnico em Meio Ambiente (1 vaga +3 CR)

Agente Administrativo (4 vagas + 12 CR)

Motorista Categoria AB (1 vaga +3 CR)

Auxiliar de Serviços Gerais (2 vagas + 6 CR)

Vigia (2 vagas + 6 CR)

As contratações terão regime estatutário e as vagas são destinadas ao quadro efetivo. As inscrições estão disponíveis até o dia 2 de março, de forma online pelo site do Instituto Consulpam, banca do certame.

As taxas de inscrições variam de R$ 70 a R$ 150, variando conforme a função pretendida. Mais detalhes estão disponíveis no site da banca organizadora.

IFCE (274 vagas)

Foi confirmado no Diário Oficial da União (DOU) o lançamento de dois editais para o novo concurso público do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

São 274 vagas disponibilizadas para concorrência entre candidatos de nível médio, técnico e superior. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, em regime de dedicação exclusiva.

A remuneração mensal das funções varia de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, a depender da titulação apresentada.

As inscrições estarão disponíveis no site Instituto AOCP, a partir do dia 25 de fevereiro, às 9 horas, até as 14 horas do dia 20 de março.

A taxa de inscrição é de R$ 150 para os cargos de nível superior e de R$ 100 a R$ 120 para os níveis médio e técnico, a depender da função. Mais informações também estão disponíveis no site da banca organizadora.

Confira as vagas disponíveis e as áreas de atuação no concurso do IFCE:

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

Administração de Empresas (6 vagas)

Análise (1 vaga)

Análise Nutricional de População (2 vagas)

Arquitetura e Urbanismo (1 vaga)

Atendimento Educacional Especializado (3 vagas)

Atuação Cênica (1 vaga)

Automação, Sensores e Atuadores (3 vagas)

Biologia Geral (3 vagas)

Botânica (1 vaga)

Canto Popular (1 vaga)

Ciências Contábeis (3 vagas)

Circuitos Elétricos, Sistemas de Energia Elétrica, Instalações Elétricas e Comandos Elétricos (1 vaga)

Construção Civil (1 vaga)

Cozinha I (1 vaga)

Cozinha II (2 vagas)

Currículo e Estudos Aplicados ao Ensino e Aprendizagem (4 vagas)

Danças e Culturas Populares Tradicionais (1 vaga)

Dietética (2 vagas)

Eletromagnetismo, Conversão de Energia e Máquinas Elétricas (1 vaga)

Eletrônica Analógica, Digital, de Potência e Sistemas de Controle (2 vagas)

Ensino de Artes Visuais (1 vaga)

Estruturas I (2 vagas)

Filosofia (3 vagas)

Física Geral e Experimental (3 vagas)

Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional (5 vagas)

Genética Animal, Melhoramento Genético e Biotecnologias (1 vaga)

Genética e Biologia Evolutiva (1 vaga)

Geografia Física (1 vaga)

Geografia Humana (6 vagas)

Geoprocessamento (1 vaga)

Gerência de Produção (2 vagas)

Gestão em Desporto e Gestão em Lazer (1 vaga)

Ginástica e Atividades Rítmicas-Expressivas (1 vaga)

História Geral, da América, do Brasil, do Ceará e da Arte (10 vagas)

Lazer, Jogos e Recreação (1 vaga)

Libras (4 vagas)

Língua Espanhola (1 vaga)

Língua Inglesa (4 vagas)

Língua Portuguesa (7 vagas)

Matemática Básica (7 vagas)

Metodologia dos Esportes Coletivos (3 vagas)

Metodologia e Técnicas da Computação (21 vagas)

Microbiologia Básica e Aplicada (1 vaga)

Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal (1 vaga)

Pesca (1 vaga)

Produção Animal (2 vagas)

Química Analítica (2 vagas)

Química Geral (6 vagas)

Química Inorgânica (1 vaga)

Química Orgânica (1 vaga)

Recursos Hídricos (1 vaga)

Regência e Sopro (Metais e Madeiras) (1 vaga)

Reprodução Animal (1 vaga)

Segurança do Trabalho (1 vaga)

Sistemas de Computação (9 vagas)

Sistemas e Redes de Telecomunicações (4 vagas)

Sociologia Geral (3 vagas)

Teatro (1 vaga)

Tecnologia de Alimentos (2 vagas)

Teoria da Computação (1 vaga)

Treinamento Físico-Esportivo (2 vagas)

Turismo e Guiamento (1 vaga)

Zoologia (1 vaga)

Técnico-Administrativo em Educação

Nível Médio/Técnico

Assistente de Alunos (8 vagas)

Assistente em Administração (20 vagas)

Técnico de Laboratório - Biologia (3 vagas)

Técnico de Laboratório - Construção Naval (1 vaga)

Técnico de Laboratório - Eletrotécnica (2 vagas)

Técnico de Laboratório - Eventos (1 vaga)

Técnico de Laboratório - Física (2 vagas)

Técnico de Laboratório - Gastronomia (2 vagas)

Técnico de Laboratório - Informática (8 vagas)

Técnico de Laboratório - Mecânica (3 vagas)

Técnico de Laboratório - Meio Ambiente (1 vaga)

Técnico de Laboratório - Química (3 vagas)

Técnico de Laboratório - Solos (1 vaga)

Técnico de Tecnologia da Informação (13 vagas)

Técnico em Agropecuária (1 vaga)

Técnico em Contabilidade (5 vagas)

Técnico em Enfermagem (5 vagas)

Nível Superior

Administrador (3 vagas)

Analista de Tecnologia da Informação - Arquitetura e Desenvolvimento de Sistemas (1 vaga)

Analista de Tecnologia da Informação - Infraestrutura de TI e Redes de Computadores (2 vagas)

Auditor (1 vaga)

Contador (3 vagas)

Enfermeiro (2 vagas)

Médico Veterinário (1 vaga)

Médico (1 vaga)

Nutricionista (1 vaga)

Odontólogo (3 vagas)

Pedagogo (2 vagas)

Psicólogo (1 vaga)

Técnico em Assuntos Educacionais (3 vagas)

Tecnólogo - Área de Gestão Financeira (1 vaga)

Zootecnista (1 vaga)

Câmara Municipal de Quixeré (11 vagas + CR)

A Câmara Municipal de Quixeré (a 212 km de Fortaleza) confirmou a abertura de edital de concurso público para preenchimento de 11 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As oportunidades são destinadas a candidatos de nível fundamental completo. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e remuneração inicial de R$ 1.621.

As inscrições seguem abertas até o próximo dia 9 de março, exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, organizador do certame. A taxa de inscrição custa R$ 70. Mias informações sobre o edital também estão disponíveis no site.

Prefeitura de Pereiro (206 vagas)

A Prefeitura de Pedra Branca está realizando concurso para o preenchimento de 206 vagas imediatas, além de 58 vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 10.000, com jornadas de 10 a 40 horas semanais.

A inscrição poderão ser feitas até o dia 19 de fevereiro no site dos respectivos editais do concurso: edital 001/2026, edital 002/2026, edital 003/2026 e edital 004/2026.

As taxas de inscrição variam de R$ 70 para nível fundamental, de R$ 100,00 para níveis médio e técnico e de R$ 140 para nível superior.

Colégio Militar do Rio de Janeiro (80 vagas)



O novo edital n.º 01/CMRJ/2026 foi publicado no Diário Oficial da União, trazendo 80 vagas para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), por meio das normas e instruções previstas pelo concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro.

As oportunidades serão distribuídas por diversas unidades da instituição, entre as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Disciplinas disponíveis



Conforme apresentado pelo edital do Colégio Militar do Rio de Janeiro, as oportunidades contemplam as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Sociologia, Língua Inglesa, Filosofia e Física.

Também são mencionadas Química, Biologia, Geografia, Arte, Educação Física e História. Para concorrer, o candidato deverá cumprir os requisitos previstos pelo edital, além de possuir a formação compatível com a área para a qual pretende pleitear.

Remuneração, carreira e jornada



A forma de ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) ocorrerá pela Classe A – nível 1, onde é exigida a graduação (licenciatura ou complemento com curso de formação pedagógica).

O vencimento inicial para essa classe é de R$ 6.180,86, sendo este valor acrescido de retribuições por titulação (RT), conforme os níveis de instrução apresentados pelos candidatos. A carga horária prevista é de 40 horas semanais e as RT consideram os seguintes valores:

R$ 618,08: para aperfeiçoamento (R$ 6.798,94 – total)

R$ 1.236,17: para especialização (R$ 7.417,03 – total)

R$ 3.090,43: para mestrado (R$ 9.271,29 – total)

R$ 7.107,99: para doutorado (R$ 13.288,85 – total)



Inscrições



O concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro receberá as inscrições até as 16h do dia 24 de fevereiro de 2026, no site do Igecap. Será efetuada a cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 154 para todos os participantes.

Marinha CPAEAM (850 vagas)

A Marinha tornou pública a abertura de 850 vagas para jovens que desejam promover a Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros para ingresso em 2026.

Os aprovados poderão ser lotados nos estados do Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina.

O concurso da Marinha oferece vagas, com incorporação inicial na graduação de Aprendiz-Marinheiro. Concluído o curso com aproveitamento, o militar é promovido à graduação de Marinheiro, passando a integrar o Serviço Ativo da Marinha.

Na fase inicial, como Aprendiz-Marinheiro (AM), o valor bruto é de R$ 1.303,90. Após concluir o curso e ser promovido a Marinheiro (MN), o militar receberá o valor de R$ 2.294,50.

O prazo de inscrição se encerra às 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2026. As inscrições devem ser realizadas por meio do site de ingresso da Marinha do Brasil.

A taxa de inscrição é de R$ 53 com isenção prevista para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Entenda como era o esquema da ‘máfia dos concursos’ que cobrava até R$ 500 mil por cargo público

