Governo federal aprova projeto portuário de R$ 795,1 milhões para o Pecém

Expectativa é de geração de 1 mil empregos diretos em projeto no Porto do Pecém / Crédito: JÚLIO CAESAR

Resumo Governo federal aprova novo Terminal de Uso Privado no Porto do Pecém, com investimento de R$ 795,1 milhões e previsão de 1 mil empregos diretos



Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante, do Ministério de Portos e Aeroportos, também aprovou outros oito projetos que somam R$ 5,1 bilhões



Ao todo, os nove empreendimentos podem gerar 5.346 empregos e ampliar a capacidade logística do País



Destaque para a modernização dos Terminais 16 e 17 no Porto de Santos, com investimento de R$ 678,2 milhões



Projetos também contemplam o Porto de Paranaguá (R$ 1,14 bilhão), além de investimentos nos portos de Santana (AP) e Aratu (BA)



O Fundo da Marinha Mercante pode financiar até 90% dos projetos, com prazo de até 450 dias para contratação do financiamento O governo federal aprovou a implantação de um novo Terminal de Uso Privado no Porto do Pecém, no valor de R$ 795,1 milhões, com potencial para gerar cerca de 1 mil empregos diretos, e outros oito projetos voltados à ampliação e modernização de portos brasileiros que juntos somam um montante de R$ 5,1 bilhões.

A aprovação se deu por meio do Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante (CDFMM), do Ministério de Portos e Aeroportos (MPor). Os nove empreendimentos têm potencial para gerar 5.346 empregos diretos, ampliar a capacidade operacional dos portos e fortalecer a infraestrutura logística do País. Outro projeto aprovado é o de modernização dos Terminais 16 e 17 no Porto de Santos, vinculados ao contrato da Operadora CLI Sul, com investimento de R$ 678,2 milhões.

De acordo com o secretário executivo do Mpor, e presidente do CDFMM, Tomé Franca, a decisão representa geração de emprego, renda e fortalecimento da economia nas regiões atendidas. "O Fundo cumpre papel estratégico ao apoiar projetos que ampliam a capacidade logística do país", pontuou. Já o secretário nacional de Hidrovias e Navegação, e conselheiro suplente do CDFMM, Otto Luiz Burlier, ressalta que os recursos terão grande impacto regional. "Ao melhorar a infraestrutura portuária, abrimos espaço para novos negócios e mais oportunidades para a população. Investir em logística é investir no desenvolvimento regional", defendeu. Por sua vez, o secretário nacional de Portos, Alex Ávila, citou o caráter estruturante da decisão. "A aprovação desses nove projetos pelo Conselho Diretor do Fundo da Marinha Mercante representa um passo estruturante para a modernização da infraestrutura portuária brasileira. Estamos falando", concluiu.