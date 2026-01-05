Refinaria de Petróleo do Pecém na mira de companhias asiáticas

Setor 2 da ZPE vai abrigar a Refinaria de Petróleo do Pecém / Crédito: Gladison Oliveira/Complexo do Pecém/Divulgação

A Refinaria de Petróleo do Pecém (RPP) tem na emissão da licença de instalação, cuja expectativa é sair em janeiro de 2026, a possibilidade de ter uma nova composição acionária, com investidores asiáticos interessados e até assumir o controle do empreendimento. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O investimento previsto de R$ 5 bilhões, atualmente, conta com o Banco do Nordeste e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) os principais financiadores brasileiros, mas há também tratativas com bancos asiáticos e europeus, segundo conta Márcio Dutra, diretor executivo da Noxis Energy.

Prazos De posse da licença prévia desde 2023, a Noxis deu entrada no pedido da LI em outubro de 2024. O processo de licenciamento ambiental do projeto é conduzido pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace), após aprovação do projeto pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Coema). Com a LI, Dutra conta que a empresa deve dar início aos trabalhos de supressão vegetal e terraplanagem dos 106,6 hectares de área reservados na Área 2 da Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará. Em seguida, são iniciadas as obras civis da refinaria. Márcio Dutra, diretor executivo da Noxis Energy Crédito: José Sobrinho/Divulgação Fiec

A construção completa leva cerca de 36 meses, o prazo previsto por ele para a emissão da licença de operação. Assim, o funcionamento da RPP está previsto para 2028, segundo o executivo. "A Refinaria traz a possibilidade de independência energética para o Estado do Ceará", diz, ciente de que a captação deste tipo de empreendimento é um interesse antigo do Estado, o qual já teve um projeto negociado com a Petrobras e o Governo Federal cancelado na década passada, após de desapropriações e investimentos por parte do governo cearense. Produção Estrategicamente pensada para o Pecém, a refinaria faz parte de um complexo. Apenas a refinaria, inclusive, é alvo de R$ 2 bilhões do valor total dos recursos captados pela Noxis. Projetado desde 2022, o empreendimento é um de três projetos que a empresa desenvolve no Brasil. Os outros dois estão localizados em Barra dos Coqueiros (SE) e Ilhéus (BA).