Concurso IFCE: 274 vagas para docentes e técnicos

IFCE abre concurso com 274 vagas para docentes e técnicos-administrativosAs inscrições iniciam em 25 de fevereiro, sendo feitas exclusivamente pela internet, e as provas estão previstas para abril e maio.
169 vagas são para docentes, com salários de até R$ 13.288,85.
105 vagas são para cargos técnico-administrativos de níveis médio e superior.
Inscrições online de 25 de fevereiro a 20 de março.
Provas serão realizadas em abril e maio, em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.
Remunerações variam conforme a titulação e o cargo, com adicionais de alimentação e pré-escolar.
O Instituto Federal do Ceará (IFCE), divulgou dois editais de concurso público com 274 vagas imediatas. Dessas, 169 são destinadas a docentes e 165 são para cargos de técnico-administrativo, com níveis técnico e superior.
As inscrições serão realizadas apenas pela internet, entre as 9h do dia 25 de fevereiro às 16h do dia 20 de março. As provas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. O certame é realizado pelo Instituto AOCP.
De acordo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFCE, existe a expectativa de aproveitamento de outras vagas, considerando a estrutura dos atuais campis da instituição, além da criação de outros seis campus no Ceará.
Confira aqui o edital
Ainda conforme a pró-reitoria, a previsão é que a homologação do resultado do concurso ocorra no dia 2 de junho, com as primeiras posses acontecendo no dia 2 de agosto.
IFCE abre edital para selecionar professores
O primeiro edital, com 169 vagas, é destinado ao preenchimento de vagas de docentes. Das vagas ofertadas, 110 são para ampla concorrência e o restante para os sistemas de cotas.
O certame atende a 63 subáreas, como:
- Metodologia e Técnicas da Computação (21 vagas – maior quantitativo);
- Administração de Empresas;
- História;
- Geografia Humana;
- Língua Portuguesa;
- Matemática Básica;
- Física Geral e Experimental;
- Química Geral;
- Sistemas de Computação;
- Libras;
- Atendimento Educacional Especializado; e
- Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.
Os vencimentos variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, dependendo da titulação do candidato.
Além disso, o aprovado terá direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00 e auxílio pré-escolar no valor de R$ 484,90.
As provas para esse edital estão programadas para o dia 26 de abril.
Vagas para cargos técnicos-administrativos no IFCE
Já o segundo edital, com provas previstas para serem realizadas no dia 3 de maio, há vagas para cargos de níveis médio e superior.
Das 105 vagas, 79 são para cargos de nível médio e técnico, como Assistente em Administração (20 vagas, maior demanda); Técnico de Tecnologia da Informação; Assistente de Alunos; Técnico de Laboratório (diversas áreas); Técnico em Enfermagem; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Agropecuária.
Já para candidatos de nível superior são destinadas 26 vagas, para cargos como Analista de TI; Contador; Auditor; Médico; Médico Veterinário; Enfermeiro; Psicólogo; Pedagogo; Técnico em Assuntos Educacionais; e Zootecnista.
A remuneração inicial para esses cargos variam de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do nível da carreira. Além disso, o concursado terá incentivos à qualificação, auxílio alimentação de R$ 1.175,00 e auxílio pré-creche, de R$ 484,90.
Serviço - Editais para novo concurso do IFCE
Inscrições: das 9h do dia 25 de fevereiro às 16h do dia 20 de março.
As taxas de inscrição variam, conforme a área escolhida:
- R$ 100,00 – Assistente de Alunos
- R$ 120,00 – Demais cargos nível médio/técnico
- R$ 150,00 – Nível superior
Data da realização das provas: 26 de abril e 3 de maio, dependendo do cargo.
Mais informações: www.institutoaocp.org.br
