Concurso IFCE: 274 vagas para docentes e técnicos

As inscrições iniciam em 25 de fevereiro, sendo feitas exclusivamente pela internet, e as provas estão previstas para abril e maio.
IFCE oferece 274 vagas em dois concursos públicos.

169 vagas são para docentes, com salários de até R$ 13.288,85.

105 vagas são para cargos técnico-administrativos de níveis médio e superior.

Inscrições online de 25 de fevereiro a 20 de março.

Provas serão realizadas em abril e maio, em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.

Remunerações variam conforme a titulação e o cargo, com adicionais de alimentação e pré-escolar.

O Instituto Federal do Ceará (IFCE), divulgou dois editais de concurso público com 274 vagas imediatas. Dessas, 169 são destinadas a docentes e 165 são para cargos de técnico-administrativo, com níveis técnico e superior. 

As inscrições serão realizadas apenas pela internet, entre as 9h do dia 25 de fevereiro às 16h do dia 20 de março. As provas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. O certame é realizado pelo Instituto AOCP.

De acordo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFCE, existe a expectativa de aproveitamento de outras vagas, considerando a estrutura dos atuais campis da instituição, além da criação de outros seis campus no Ceará.

Confira aqui o edital

Ainda conforme a pró-reitoria, a previsão é que a homologação do resultado do concurso ocorra no dia 2 de junho, com as primeiras posses acontecendo no dia 2 de agosto.

IFCE abre edital para selecionar professores

O primeiro edital, com 169 vagas, é destinado ao preenchimento de vagas de docentes. Das vagas ofertadas, 110 são para ampla concorrência e o restante para os sistemas de cotas. 

O certame atende a 63 subáreas, como:

  • Metodologia e Técnicas da Computação (21 vagas – maior quantitativo);
  • Administração de Empresas;
  • História;
  • Geografia Humana;
  • Língua Portuguesa;
  • Matemática Básica;
  • Física Geral e Experimental;
  • Química Geral;
  • Sistemas de Computação;
  • Libras;
  • Atendimento Educacional Especializado; e 
  • Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional.

Os vencimentos variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, dependendo da titulação do candidato.
Além disso, o aprovado terá direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00 e auxílio pré-escolar no valor de R$ 484,90.

As provas para esse edital estão programadas para o dia 26 de abril.

Vagas para cargos técnicos-administrativos no IFCE

Já o segundo edital, com provas previstas para serem realizadas no dia 3 de maio, há vagas para cargos de níveis médio e superior. 

Das 105 vagas, 79 são para cargos de nível médio e técnico, como Assistente em Administração (20 vagas, maior demanda); Técnico de Tecnologia da Informação; Assistente de Alunos; Técnico de Laboratório (diversas áreas); Técnico em Enfermagem; Técnico em Contabilidade; e Técnico em Agropecuária.

Já para candidatos de nível superior são destinadas 26 vagas, para cargos como Analista de TI; Contador; Auditor; Médico; Médico Veterinário; Enfermeiro; Psicólogo; Pedagogo; Técnico em Assuntos Educacionais; e Zootecnista.

A remuneração inicial para esses cargos variam de R$ 2.483,52 a R$ 4.967,04, a depender do nível da carreira. Além disso, o concursado terá incentivos à qualificação, auxílio alimentação de R$ 1.175,00 e auxílio pré-creche, de R$ 484,90.

Serviço - Editais para novo concurso do IFCE

Inscrições: das 9h do dia 25 de fevereiro às 16h do dia 20 de março.

As taxas de inscrição variam, conforme a área escolhida:

  • R$ 100,00 – Assistente de Alunos
  • R$ 120,00 – Demais cargos nível médio/técnico
  • R$ 150,00 – Nível superior

Data da realização das provas: 26 de abril e 3 de maio, dependendo do cargo.

Mais informações: www.institutoaocp.org.br

