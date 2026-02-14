Concurso IFCE: 274 vagas para docentes e técnicos

IFCE divulga edital com 274 vagas para concurso público; saiba detalhes / Crédito: Aurélio Alves

Resumo IFCE oferece 274 vagas em dois concursos públicos.



169 vagas são para docentes, com salários de até R$ 13.288,85.



105 vagas são para cargos técnico-administrativos de níveis médio e superior.



Inscrições online de 25 de fevereiro a 20 de março.



Provas serão realizadas em abril e maio, em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte.



Remunerações variam conforme a titulação e o cargo, com adicionais de alimentação e pré-escolar. O Instituto Federal do Ceará (IFCE), divulgou dois editais de concurso público com 274 vagas imediatas. Dessas, 169 são destinadas a docentes e 165 são para cargos de técnico-administrativo, com níveis técnico e superior.

As inscrições serão realizadas apenas pela internet, entre as 9h do dia 25 de fevereiro às 16h do dia 20 de março. As provas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Juazeiro do Norte. O certame é realizado pelo Instituto AOCP.

De acordo com a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas do IFCE, existe a expectativa de aproveitamento de outras vagas, considerando a estrutura dos atuais campis da instituição, além da criação de outros seis campus no Ceará.

Ainda conforme a pró-reitoria, a previsão é que a homologação do resultado do concurso ocorra no dia 2 de junho, com as primeiras posses acontecendo no dia 2 de agosto.

IFCE abre edital para selecionar professores O primeiro edital, com 169 vagas, é destinado ao preenchimento de vagas de docentes. Das vagas ofertadas, 110 são para ampla concorrência e o restante para os sistemas de cotas.

O certame atende a 63 subáreas, como: Metodologia e Técnicas da Computação (21 vagas – maior quantitativo);

Administração de Empresas;

História;

Geografia Humana;

Língua Portuguesa;

Matemática Básica;

Física Geral e Experimental;

Química Geral;

Sistemas de Computação;

Libras;

Atendimento Educacional Especializado; e

Fundamentos da Educação, Política e Gestão Educacional. Os vencimentos variam de R$ 6.180,86 a R$ 13.288,85, dependendo da titulação do candidato.

Além disso, o aprovado terá direito a auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00 e auxílio pré-escolar no valor de R$ 484,90.

As provas para esse edital estão programadas para o dia 26 de abril.

Vagas para cargos técnicos-administrativos no IFCE Já o segundo edital, com provas previstas para serem realizadas no dia 3 de maio, há vagas para cargos de níveis médio e superior.