Salários de até R$ 37 mil: confira os concursos públicos de 2026

O ano começa com vagas abertas para juiz federal no TRF 2 e para analista e técnico da Câmara dos Deputados

Entre os certames nacionais de maior destaque está o de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), e de analista e técnico na Câmara dos Deputados.

2026 começa com editais de concursos públicos para vagas de salários de até R$ 37 mil.

O professor do Estratégia Concursos e auditor fiscal da Receita Federal, Bruno Bezerra, diz que alguns dos concursos mais esperados para 2026 são o do INSS, da Petrobras e do Banco do Brasil. De acordo com informações do Estratégia Concurso, os órgãos pediram autorização para realizar os certames. Procurados pela reportagem, os três não confirmaram ou negaram a informação.

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) aguarda autorização desde abril de 2025 para realizar concurso e preencher 465 vagas, sendo 55 para o cargo de Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial, 254 para Pesquisador em Propriedade Industrial e 156 para Tecnologista em Propriedade Industrial.

O Ministério de Minas e Energia também disse ter pedido autorização para preencher vagas no nível Médio e Superior no ciclo de 2026. Em relação à quantidade de vagas, a pasta afirmou apenas que o número foi solicitado com base no "déficit de pessoal atualmente identificado no âmbito do MME".

Alguns órgãos, porém, disseram ter pedido autorização ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) para realizar o processo. É o caso da Controladoria Geral da União (CGU), que informou a solicitação de concurso para vagas de auditor federal de finanças e controle e de técnico federal de finanças e controle, mas não forneceu mais detalhes.

Durante o período de campanha eleitoral, os concursos públicos não são proibidos, mas não pode haver convocação de aprovados, a menos que o processo já tenha sido homologado, ou seja, que tenha sido reconhecido como concluído e válido.

Como o ano é de eleições, há a tendência de uma estagnação na realização de concursos entre setembro e novembro, já que os órgãos podem estar voltados para as eleições, avalia Cambuy.

O professor do Gran Concursos, Eduardo Cambuy, ressalta que este deverá ser o ano dos concursos de tribunais e assembleias estaduais, já que o prazo dos certames anteriores está chegando ao fim.

Prazo para inscrição: de 22 de dezembro até às 16h de 22 de janeiro

Data da primeira prova: 12 de abril de 2026

O concurso envolve cargo de juiz federal substituto do TRF 2ª Região e será realizado por meio de prova objetiva, discursiva, oral e de títulos. Para ser elegível à vaga, o candidato precisa ser bacharel de Direito há, pelo menos, três anos e ter no mínimo de três anos de experiência em atividades jurídicas.

Confira o edital.

Sebrae

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 14 de janeiro até às 18h de 23 de janeiro

Número de vagas: 3

Salário: de R$ 9.658,84 a R$ 15.967,04

Data da primeira prova: 15 de março de 2026

As vagas disponíveis são para analista técnico de projetos, analista técnico de educação e analista técnico de arquivologia em regime de trabalho híbrido em Brasília. O processo seletivo consiste em uma prova objetiva com uma questão discursiva, além de análise do currículo e entrevista.

Confira o edital.

Sebrae

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 14 de janeiro até às 18 de 23 de janeiro

Número de vagas: 1

Salário: R$ 4.420,6

Data da primeira prova: 15 de março

Esse processo seletivo é exclusivo para Pessoas com Deficiência e preenche o cargo de assistente PcD. A vaga requer Ensino Médio completo e experiência mínima de seis meses em rotinas administrativas ou financeiras. O processo seletivo envolve uma prova objetiva, com uma questão discursiva, análise curricular e entrevista.

Confira o edital.

Câmara dos Deputados

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 05 de janeiro até às 18h de 26 de janeiro

Número de vagas: 70

Salário: de R$ 21.008,19 até R$ 30.853,99

Data da prova: 8 de março

O processo seletivo visa preencher 35 vagas de analista legislativo e 35 para técnico legislativo. Ambos cargos requerem graduação em qualquer área. A aplicação das provas ocorrerá nas 26 capitais do país e no Distrito Federal. Ao todo, serão duas provas objetivas e uma discursiva.

Confira o edital.

Marinha

Inscrição: site de cada Distrito Naval

Prazo para inscrição: até 27 de janeiro

Número de vagas: 794

Salário: de R$ 2.792,7 até R$ 3.835,42

Data da primeira prova: 15 de março de 2026

A marinha abriu 794 vagas de praças temporários em nove Distritos Navais do país. As vagas englobam duas graduações: marinheiro especializado (para candidatos com Ensino Fundamental) e cabo (para candidatos com nível médio técnico). O concurso tem um limite de idade de 41 anos.

Os cargos deverão abarcar diferentes áreas, como saúde, apoio, administração e industrial.

A primeira etapa do processo consiste em prova objetiva, seguida por prova de títulos, verificação de dados bibliográficos, verificação documental, inspeção de saúde e o teste de aptidão física.

Os aprovados, porém, não começam com salários de até R$ 3.800, já que entram na marinha como Grumetes e recebem uma bolsa-auxílio de R$ 1.398,3. Se concluírem a etapa de estágio, são promovidos a um dos dois cargos.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Inscrição: Fundação Carlos Chagas

Prazo para inscrição: de 15 de dezembro até 23h59 de 28 de janeiro

Número de vagas: 30

Salário: R$ 35.659,8

Data da primeira prova: 22 de março

O concurso se destina ao ingresso na carreira de defensor público estadual e requer bacharelado em Direito, além de atividade jurídica de no mínimo três anos. A seleção conta com prova objetiva, discursiva, oral e de títulos.

Confira o edital.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares

Inscrição: FGV

Prazo para inscrição: De 5 de janeiro até 23h59 de 30 de janeiro

Número de vagas: 152

Salário: De R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31

Data da primeira prova: 29 de março

A Ebserh abriu 152 vagas com cargos lotados em 25 estados do país, inclusive no Distrito Federal. Entre as especialidades buscadas pelo concurso, estão anestesiologia, alergia e imunologia e cardiologia.

Infra S.A

Inscrição: Cebraspe

Prazo para inscrição: de 16 de janeiro até às 18h de 4 de fevereiro

Número de vagas: 65

Salário: R$ 10.800,82

Data da primeira prova: 15 de março de 2026

A empresa pública de projetos para o setor de transportes abriu concurso para vagas de analista em diversas especialidades, como biologia, contabilidade, economia e geologia. As vagas são para trabalhar na sede da empresa, em Brasília. O processo seletivo é dividido entre duas provas objetivas e uma discursiva.

Confira o edital.

Corpo de Fuzileiros Navais

Inscrição: presencial. Endereços disponíveis no edital

Prazo para inscrição: de 15 de dezembro até 23h59 de 6 de fevereiro

Número de vagas: 40

Salário: até R$ 6.975,59

Data da prova: A ser definida

O concurso distribui vagas de sargentos músicos. Mas os aprovados precisarão completar dois cursos de formação antes de chegar ao salário de quase R$ 7 mil. Para ser elegível ao cargo, o candidato deve ter menos de 25 anos no dia 30 de junho de 2027 e ter concluído ou estar em fase de conclusão do Ensino Médio.

O processo seletivo tem das seguintes etapas: exame de escolaridade, prova prática de músicas, verificação de dados biográficos, inspeção de saúde, teste de aptidão física de ingresso e avaliação psicológica,

Confira o edital.

Como se preparar?

Bruno Bezerra destaca que o primeiro passo é definir em qual área o candidato gostaria de prestar o concurso, se é para a fiscal, policial ou administrativa, por exemplo. Isso porque as matérias tendem a se repetir.

"É comum a pessoa fazer uma prova e não conseguir uma aprovação logo no primeiro certame. E aí depois ela já sai para outros concursos com conhecimento acumulado", explica Bezerra.

Também vale começar a preparação antes da publicação do edital, recomenda Bezerra, em razão do alto volume de conteúdo. Nesse caso, o candidato pode se basear no edital do último certame.

Getty Images Realizar simulados ajuda a lidar com o nervosismo, diz professor

Depois de definir em que área deseja atuar, o concurseiro deve montar um plano de estudos e definir a quantidade de horas que irá estudar por dia. É importante incluir no plano de estudos um tempo para revisões e resolução de questões anteriores.

Para os candidatos que têm de conciliar os estudos com o trabalho, a organização precisa ser ainda maior. Um conselho que Bezerra dá para esses casos é tentar cumprir parte da meta de estudo antes do trabalho, "porque aí você tá com a cabeça descansada e vai conseguir render mais".

Outra possibilidade é adiantar conteúdo no transporte para o trabalho ou durante o horário de almoço. Ele destaca que, para esses perfis, conteúdos em áudio podem ser úteis. O candidato também pode compensar as horas não estudadas dos dias de trabalho aos fins de semana.

Na hora da prova, uma dica do professor para administrar o nervosismo é ter em mente que aquilo não é o processo seletivo de sua vida e que haverá outras oportunidades. "O concurseiro tem que ir com a mentalidade de que ele fez o melhor, o que estava ao alcance dele e o resultado vai ser consequência", aconselha Bezerra.

Eduardo Cambuy acrescenta que realizar simulados também ajuda a lidar com o nervosismo. "E aí, quando chegar na prova, não tem mistério. Você já praticou aquilo ali mil vezes, é só repetir a prática", diz.

Ele também considera importante ajustar a expectativa com a realidade, o que significa planejar os estudos com base nas horas em que têm disponível. "Se eu tiver uma meta fora do que eu consigo, eu quebro minha rotina, eu fico mais ansioso, mais estressado, eu desisto mais cedo, fico desmotivado", explica.

O mesmo vale na hora de escolher para qual vaga se candidatar. É importante que o concurseiro verifique para quais certames é competitivo, de forma que a aprovação não demore tanto. Segundo Cambuy, as vagas menos competitivas podem ser uma maneira de acessar benefícios da carreira no setor público para, então, avançar para outros cargos.