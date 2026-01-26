Concursos no Ceará: 17 editais e salários de até R$ 30,8 mil

Confira ainda uma série de oportunidades em outras prefeituras e órgãos públicos, que totalizam cerca de 4,1 mil vagas imediatas

Uma série de oportunidades com encerramento e início de inscrições nos próximos dias deve movimentar os concurseiros cearenses. O POVO mapeou 17 concursos públicos e processos seletivos, nas esferas municipal, estadual ou nacional.

Estão disponíveis cargos de nível fundamental até superior, com remunerações que podem chegar a R$ 30.853,99, no concurso da Câmara dos Deputados, com 70 vagas e prazo para participar até esta segunda-feira, 26 de janeiro.

Confira ainda uma série de oportunidades em outras prefeituras e órgãos públicos, que totalizam cerca de 4,1 mil vagas imediatas.

Destaque também para as mais de 609 vagas abertas do processo seletivo da Prefeitura de Pedra Branca, com inscrições até 28 de janeiro.

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições são gratuitas no site e vão até abril de 2026. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais, com escolaridade média e superior.

Remuneração no valor de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99 ao mês e a carga horária será de 40 horas semanais.

A Câmara dos Deputados lançou edital para preencher 70 vagas e formar cadastro de reserva para cargos de nível superior.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70.

A Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron) lançou edital de concurso público para preenchimento de 14 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

As inscrições devem ser realizadas até esta segunda-feira, 26 de janeiro , no site da Cebraspe, com taxa no valor de R$ 100 a R$ 130 . Provas previstas para o dia 8 de março.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio, técnico e superior. A remuneração mensal varia de R$ 2.244 a R$ 12.302.

As inscrições seguem abertas até o dia 23 de fevereiro no site da banca Selecon, responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 80, a depender da vaga pretendida.

Confira as vagas disponíveis no concurso da Emgepron:

Cargo de Nível Médio - Técnico de Projetos Navais: Almoxarife, Assistente Administrativo (Administração), Assistente Administrativo (Licitações), Assistente Administrativo (Material), Supervisor de Segurança e Técnico Contabilidade.

Almoxarife, Assistente Administrativo (Administração), Assistente Administrativo (Licitações), Assistente Administrativo (Material), Supervisor de Segurança e Técnico Contabilidade. Cargo de Nível Médio Técnico - Técnico de Projetos Navais: Técnico Comissionamento, Técnico de Eletrotécnica, Técnico Eletricidade, Técnico Eletrônica, Técnico Enfermagem, Técnico Farmácia, Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática, Técnico Instrumentação, Técnico Laboratório, Técnico Mecânica, Técnico Análises Clínicas, Técnico Projetista Mecânico, Técnico Qualidade, Técnico Química, Técnico Radiologia, Técnico Secretariado, Técnico Segurança do Trabalho e Técnico Tubulações.

Técnico Comissionamento, Técnico de Eletrotécnica, Técnico Eletricidade, Técnico Eletrônica, Técnico Enfermagem, Técnico Farmácia, Técnico Industrial – Estruturas, Técnico Informática, Técnico Instrumentação, Técnico Laboratório, Técnico Mecânica, Técnico Análises Clínicas, Técnico Projetista Mecânico, Técnico Qualidade, Técnico Química, Técnico Radiologia, Técnico Secretariado, Técnico Segurança do Trabalho e Técnico Tubulações. Cargo de Nível Superior - Analista de Projetos: Advogado, Agente de Manobras, Analista de Administração, Analista de Recursos Humanos, Analista de Recursos Humanos (Assistente Social), Analista de Recursos Humanos (Folha de Pagamento), Analista de Sistemas (Desenvolvimento de Sistemas), Analista Técnico (Arquivista), Analista Técnico (Finanças), Analista Técnico (Gerenciamento de Portfólio), Analista Técnico (Gestão do Conhecimento), Analista Técnico (Gestão), Analista Técnico (Licitações e Contratos), Analista Técnico (Nuclear), Analista Técnico (Rede de Computadores/Suporte Técnico), Analista Técnico (Segurança da Informação), Arquiteto, Biólogo, Contador, Contador (Tributos), Enfermeiro, Engenheiro de Controle e Automação, Engenheiro (Planejamento e Controle), Engenheiro Civil, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro Mecânico, Engenheiro Mecatrônica, Engenheiro Naval, Engenheiro Produção, Engenheiro Químico, Farmacêutico, Físico médico, Fisioterapeuta, Médico Anestesiologista, Médico Dermatopatologista, Médico do Trabalho, Médico Fisiatra, Médico Gastroenterologista, Médico Hematologista, Médico Nefrologista, Médico Oncologista, Médico Radiologista Intervencionista, Médico Radioterapeuta, Nutricionista, Oceanógrafo e Químico (Fabril Farmacêutico).

Universidade Federal do Cariri (22 vagas)



A Universidade Federal do Cariri está com dois editais abertos para preenchimento de 22 vagas no total. O edital nº 01 prevê 13 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. Já o edital n° 02 prevê 9 vagas imediatas para nível médio e técnico.

As vagas têm remuneração mensal que variam de R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04, considerando o acréscimo de um auxílio-alimentação de R$ 1.175.

As inscrições seguem até as 23h59min do dia 31 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 150 para cargos de nível superior. A participação deve ser realizada pela internet, pela central de concursos FCPC/UFC.

UFRGS (9 vagas)

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) está com concurso público aberto para preencher nove vagas de magistério.

O cargo de professor do magistério superior (Classe A) tem remuneração mensal de R$ 13 mil. As inscrições estão disponíveis no site da instituição até o próximo dia 4 de fevereiro. A taxa de inscrição varia de R$ 76 a 262.

Veja as oportunidades disponíveis no concurso da UFRGS:

Áreas de Enfermagem de Saúde Pública

de Fundamentos de Algoritmos e Correção de Programas

de Pré-História

de Histologia e Embriologia

de Neurocirurgia Vascular

de Otimização Combinatória e Complexidade Computacional

de Parasitologia Veterinária

de Emergência Pediátrica

Projeto Mecânico

Prefeitura de Maracanaú (100 vagas)

A Prefeitura de Maracanaú (Região Metropolitana de Fortaleza) confirmou a abertura de concurso público com 100 vagas abertas para a área de educação. As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior.

A remuneração mensal é de R$ 5.661,69, com carga horária de 40 horas semanais. As inscrições seguem abertas até o dia 16 de fevereiro, de forma online, por meio do site da Fundação Cetrede. A taxa de inscrição custa R$ 140.

Confira as oportunidades disponíveis no concurso da Prefeitura de Maracanaú:

Professor da Educação Básica - Alfabetizador 1º e 2º Ano (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Fundamental 3º ao 5º Ano (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Educação Infantil (28 vagas)

Professor da Educação Básica - Língua

Portuguesa - 6º ao 9º Ano (3 vagas)

Professor da Educação Básica - Matemática - 6º ao 9º Ano (3 vagas)

Professor da Educação Básica - Língua Inglesa - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - Ciências - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - História - 6º ao 9º Ano (2 vagas)

Professor da Educação Básica - Arte e Educação - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Educação Física - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Geografia - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Professor da Educação Básica - Ensino Religioso - 6º ao 9º Ano (1 vaga)

Prefeitura de Assaré (250 vagas)

A Prefeitura de Assaré está com 250 vagas entre imediatas e cadastro reserva, com oportunidades para níveis médio, técnico, fundamental e superior.

O concurso público está sob responsabilidade da Universidade Regional do Cariri (Urca), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

O vencimento-base ofertado varia de R$ 1.518 a R$ 14.376,73 para jornadas de até 40 horas semanais ou 100 horas por mês.

As inscrições para participar do concurso de Assaré deverão ser feitas de maneira online, indo até as 23h59min de 2 de fevereiro de 2026.

A solicitação deve ser realizada no site da banca organizadora, com o preenchimento de um formulário com as informações solicitadas para o cargo de interesse. Os valores cobrados como taxa de inscrição variam de R$ 100 a R$ 180.

Prefeitura de Jati (70 vagas)

Concurso público para preenchimento de 70 vagas imediatas foi confirmado pela Prefeitura de Jati. A remuneração mensal varia de R$ 1.621 a R$ 8.134,19.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis fundamental, médio, magistério e superior. Há ainda oportunidade para cargo de médico plantonista, em que a remuneração será de R$ 999 por plantão de 12 horas.

A banca responsável é o Instituto Igeduc e as inscrições estão disponíveis no site. A taxa de inscrição varia de R$ 85 a R$ 150.

Confira as vagas disponíveis no concurso da Prefeitura de Jati:

Coveiro (1 vaga)

Cozinheiro (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Motorista do PSF (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Motorista I (1 vaga)

Vigia (2 vagas)

Zelador (5 vagas + 4 cadastros de reserva)

Agente Comunitário de Saúde Centro (1 vaga)

Agente de Trânsito

Auxiliar de Dentista (1 vaga)

Auxiliar de Farmácia (1 vaga)

Auxiliar de Laboratório (1 vaga)

Monitor de Transporte Escolar (3 vagas + 1 cadastro de reserva)

Motorista TFD (1 vaga)

Recepcionista (1 vaga)

Técnico em Enfermagem (1 vaga + 3 cadastros de reserva)

Visitador Social (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Assistente Social (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Biomédico (1 vaga)

Dentista PSF (1 vaga)

Enfermeiro (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Farmacêutico (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Fisioterapeuta (1 vaga)

Fonoaudiólogo (1 vaga)

Médico Plantonista (5 vagas + 2 cadastros de reserva)

Médico PSF (2 vagas)

Psicólogo (1 vaga)

Psicólogo do CRAS (1 vaga)

Veterinário (1 vaga)

Professor de Ciências (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Educação Física (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Educação Infantil (11 vagas + 1 cadastro de reserva)

Professor de Ensino Fundamental I (10 vagas + 2 cadastros de reserva)

Professor de Geografia (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de História (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Língua Inglesa (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Professor de Língua Portuguesa (2 vagas + 1 cadastro de reserva)

Professor de Matemática (1 vaga + 1 cadastro de reserva)

Prefeitura de Viçosa do Ceará (124 vagas)

A Prefeitura de Viçosa do Ceará reabriu dois editais de concursos públicos para contratação de 124 profissionais. O prazo de inscrições foi prorrogado até o dia 2 de fevereiro, de forma online.

A banca responsável é o Instituto Consulpam e a taxa de inscrição varia entre R$ 100 e R$ 150, a depender da vaga pretendida.

As oportunidades são destinadas a candidatos de níveis médio e superior. A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, com remuneração mensal de R$ 1.518 a R$ 4,318,18, a depender da atividade.

Confira as vagas disponíveis com a reabertura dos editais:

Edital nº 1/2026

Fiscal de Urbanismo (1 Vaga)

Fiscal de Meio Ambiente (1 Vaga)

Fiscal Fazendário (1 Vaga)

Auxiliar de Saúde Bucal (20 Vagas)

Cirurgião Dentista (20 Vagas)

Enfermeiro (18 Vagas)

Técnico de Enfermagem (20 Vagas)

Fiscal de Urbanismo (1 Vaga) Fiscal de Meio Ambiente (1 Vaga) Fiscal Fazendário (1 Vaga) Auxiliar de Saúde Bucal (20 Vagas) Cirurgião Dentista (20 Vagas) Enfermeiro (18 Vagas) Técnico de Enfermagem (20 Vagas) Edital nº 2/2026

Agente de Combate às Endemias

Agente Comunitário de Saúde (43 Vagas)

Prefeitura de Irauçuba (3 vagas)

A organização do concurso público está sob a responsabilidade do Instituto IBDO Projetos, e os salários previstos são de R$ 4.000, com jornadas semanais de 40 horas.

Cargos



O edital oferece somente duas vagas imediatas para Fiscal Ambiental (40 horas). Podem disputar pessoas que tenham formação em nível de graduação em áreas como: Arquitetura, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia de Pesca e Engenharia Elétrica.

Também serão aceitos os cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia Sanitária, Química Industrial, Biologia, Geologia, Geografia e Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos e/ou Tecnologia em Gestão Ambiental.

Já a outra vaga única é para Analista Ambiental (40 horas), voltada para quem possui formação em áreas como: Arquitetura, Engenharia Florestal, Engenharia Civil, Engenharia Agronômica, Engenharia Química, Engenharia de Pesca, Engenharia Elétrica, Engenharia Ambiental e Engenharia Sanitária.

Podem participar também profissionais graduados em Química Industrial, Biologia, Geologia, Geografia e Tecnologia em Saneamento Ambiental, Tecnologia em Processos Químicos e Tecnologia em Gestão Ambiental.

Inscrições



As inscrições estarão abertas até 23h59min do dia 12 de fevereiro de 2026, pelo site do IBDO Projetos. Será possível se inscrever para os dois cargos.

O edital completo deve ser lido antes do cadastramento, e a taxa é de R$ 100.

Prefeitura de Paracuru (687 vagas)



Edital nº 001/2026 do novo concurso público da Prefeitura de Paracuru, no estado do Ceará. Desta vez, a meta é a reposição de 131 vagas imediatas e a formação de banco de reserva contendo 556 classificados.

Quem tiver curso técnico de nível médio em Secretaria Escolar poderá disputar as vagas no cargo de Secretário Escolar – 40 horas, que tem salário inicial de R$ 2.300.

Para o nível superior, todas as chances se destinam à carreira de Professor – 40 horas (salário inicial de R$ 5.376,56), nos segmentos de: Inglês, Educação Física, Educação Infantil, Ensino Fundamental I e Arte – Educação.

Inscrições



As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Consulpam, até dia 26 de janeiro de 2026.

Prefeitura de Pedra Branca (609 vagas)

O processo seletivo da Prefeitura de Pedra Branca prevê o preenchimento de 609 vagas imediatas, além de 303 vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para temporários, com vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.621,00 a R$ 4.500,00, com jornada semanal de 40 horas.

A inscrição para o seletivo da Prefeitura de Pedra Branca poderá ser concluída no site da banca organizadora, até o dia 28 de janeiro.

As taxas de inscrição variam de R$ 60 para oportunidades de nível fundamental; R$ 90 para as de níveis médio e técnico; e de R$ 120 para nível superior.

Prefeitura de Pereiro (206 vagas)

A Prefeitura de Pedra Branca está realizando concurso para o preenchimento de 206 vagas imediatas, além de 58 vagas para formação de cadastro reserva.

As oportunidades são para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1.518,00 a R$ 10.000,00, com jornadas de 10 a 40 horas semanais.

A inscrição poderão ser feitas no site dos respectivos editais do concurso: edital 001/2026, edital 002/2026, edital 003/2026 e edital 004/2026.

As taxas de inscrição variam de R$ 70,00 para nível fundamental, de R$ 100,00 para níveis médio e técnico e de R$ 140,00 para nível superior.

Colégio Militar do Rio de Janeiro (80 vagas)



O novo edital n.º 01/CMRJ/2026 foi publicado no Diário Oficial da União, trazendo 80 vagas para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), por meio das normas e instruções previstas pelo concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro.

As oportunidades serão distribuídas por diversas unidades da instituição, entre as cidades de Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Belém (PA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Juiz de Fora (MG), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Disciplinas disponíveis



Conforme apresentado pelo edital do Colégio Militar do Rio de Janeiro, as oportunidades contemplam as disciplinas de Matemática, Língua Portuguesa, Sociologia, Língua Inglesa, Filosofia e Física.

Também são mencionadas Química, Biologia, Geografia, Arte, Educação Física e História. Para concorrer, o candidato deverá cumprir os requisitos previstos pelo edital, além de possuir a formação compatível com a área para a qual pretende pleitear.

Remuneração, carreira e jornada



A forma de ingresso na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) ocorrerá pela Classe A – nível 1, onde é exigida a graduação (licenciatura ou complemento com curso de formação pedagógica).

O vencimento inicial para essa classe é de R$ 6.180,86, sendo este valor acrescido de retribuições por titulação (RT), conforme os níveis de instrução apresentados pelos candidatos. A carga horária prevista é de 40 horas semanais e as RT consideram os seguintes valores:

R$ 618,08: para aperfeiçoamento (R$ 6.798,94 – total)

R$ 1.236,17: para especialização (R$ 7.417,03 – total)

R$ 3.090,43: para mestrado (R$ 9.271,29 – total)

R$ 7.107,99: para doutorado (R$ 13.288,85 – total)



Inscrições



O concurso do Colégio Militar do Rio de Janeiro receberá as inscrições até as 16h do dia 24 de fevereiro de 2026, no site do Igecap. Será efetuada a cobrança de taxa de inscrição no valor de R$ 154 para todos os participantes.

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh (152 vagas)



O concurso Ebserh está com 152 vagas imediatas abertas para a contratação de Médicos em funções efetivas. A oferta foi anunciada por meio do edital nº 01/2026, que está sob a organização da Fundação Getúlio Vargas.

Para concorrer é preciso ter nível superior em Medicina, registro no CRM e residência / especialização em áreas como Acupuntura, Anestesiologia, Cardiologia, Cirurgia Geral, Dermatologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Mastologia, Medicina do Trabalho e outras.

Os selecionados irão trabalhar tanto na Administração Central da Ebserh, no Distrito Federal, como em Hospitais da:

Universidade Federal do Amazonas

Universidade Federal do Amapá

Universidade Federal do Pará

Universidade Federal do Piauí

Universidade Federal de Roraima

Universidade Federal do Ceará

Universidade Federal de Campina Grande

Universidade Federal da Paraíba

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Universidade Federal do Alagoas

Universidade Federal da Bahia

Universidade Federal do Pernambuco

Universidade Federal do Vale do São Francisco

Universidade Federal do Sergipe

Universidade de Brasília

Universidade Federal de Goiás

Universidade Federal da Grande Dourados

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Universidade Federal do Mato Grosso

Universidade Federal do Norte do Tocantins

Universidade Federal do Espírito Santo

Universidade Federal de Minas Gerais

Universidade Federal de Juiz de Fora

Universidade Federal do Triângulo Mineiro

Universidade Federal de Uberlândia

Universidade Federal Fluminense

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Universidade Federal de São Carlos

Universidade Federal do Paraná

Universidade Federal de Pelotas

Universidade Federal de Santa Maria

Universidade Federal de Santa Catarina



Remuneração



A remuneração prevista varia conforme a carga horária de trabalho. No caso de jornadas de 24 horas semanais (120h mensais), o valor é de R$ 11.464,35 por mês. Já considerando 40 horas semanais (200h mensais), a quantia é de R$ 19.107,31 por mês.

Inscrição



As inscrições no concurso Ebserh já foram iniciadas e poderão ser realizadas até o dia 30 de janeiro de 2026. A solicitação deve ser feita de maneira exclusivamente online por meio do preenchimento de ficha eletrônica no site da FGV.

A confirmação da inscrição se dará após o pagamento de taxa única de R$ 180. A isenção desse custo será concedida para quem for registrado no CadÚnico, ou doador de medula óssea.

Câmara Municipal de Crateús (6 vagas)

A Câmara Municipal de Crateús abriu concurso para seis vagas para cargos de nível fundamental, médio e superior.

A remuneração mensal será no valor de um salário mínimo, R$ 1.621, com carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições vão até 8 de fevereiro de 2026, com taxa que vai de R$ 70 a R$ 140.

Agente Administrativo (1 vaga)



Auxiliar de Serviços Gerais (1 vaga)



Assistente de apoio parlamentar (1 vaga)



Intérprete (1 vaga)



Recepcionista (1 vaga)



Vigia (1 vaga)

Marinha CPAEAM (850 vagas)

A Marinha tornou pública a abertura de 850 vagas para jovens que desejam promover a Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros para ingresso em 2026.

Os aprovados poderão ser lotados nos estados do Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina.

O concurso da Marinha oferece vagas, com incorporação inicial na graduação de Aprendiz-Marinheiro. Concluído o curso com aproveitamento, o militar é promovido à graduação de Marinheiro, passando a integrar o Serviço Ativo da Marinha.

Na fase inicial, como Aprendiz-Marinheiro (AM), o valor bruto é de R$ 1.303,90. Após concluir o curso e ser promovido a Marinheiro (MN), o militar receberá o valor de R$ 2.294,50

O prazo de inscrição tem início às 8h do dia 27 de janeiro de 2026 e se encerra às 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2026. As inscrições devem ser realizadas por meio do site de ingresso da Marinha do Brasil.

A taxa de inscrição é de R$ 53,00 com isenção prevista para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

Entenda como era o esquema da 'máfia dos concursos' que cobrava até R$ 500 mil por cargo público



