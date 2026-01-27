CE aprova mais de R$ 1 bi em investimentos e prevê 5 mil empregos

Setor automotivo é um dos contemplados com a aprovação de investimentos / Crédito: FABIO LIMA

O Governo do Ceará aprovou 130 pleitos de empresas interessadas em investir ou ampliar suas operações no Estado. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Os projetos aprovados representam mais de R$ 1 bilhão em investimentos privados e devem gerar cerca de 5 mil novos empregos no Ceará.

Os investimentos estão formalizados nos protocolos de intenções aprovados pelo Condec, contemplando as regiões do Cariri, Grande Fortaleza, Litoral Norte, Litoral Oeste, Maciço de Baturité, Sertão Central, Sertão de Crateús e Sertão de Sobral. Já os setores abrangidos incluem segmentos como o alimentício, automotivo, calçadista, colchões, construção civil, cosméticos, fabricação de embalagens, gráficos, minerais, móveis, entre outros. Segundo o secretário do Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Domingos Filho, os resultados refletem a política de atração de investimentos adotada pelo Estado. “Estamos estruturando um ambiente econômico cada vez mais competitivo, que valoriza as vocações regionais e estimula investimentos produtivos capazes de gerar emprego, renda e desenvolvimento sustentável em todas as regiões do Ceará”, ressaltou.