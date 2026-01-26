Investimentos em exploração podem chegar a US$ 1,2 bi entre 2026 e 2033, diz ANP
O Brasil vai receber US$ 1,2 bilhão de investimentos em exploração no período de 2026-2033, informou nesta segunda-feira, 26, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), tendo como base informações enviadas pelas empresas operadoras de blocos exploratórios no Plano de Trabalho Exploratório (PTE). Somente em 2026, os recursos destinados à exploração são da ordem de US$ 890 milhões, segundo a ANP, sendo a maior parte voltada para a perfuração de poços, ou US$ 602 milhões, no total de 19.
"Isso representa 68% dos investimentos estimados para este ano. Se somarmos a atividade de teste de poço exploratório, relacionada à avaliação dos poços exploratórios, esse valor poderá chegar a US$ 742 milhões (83% dos investimentos previstos para 2026)", informou a agência em nota nesta segunda-feira.
Desse total, 96% estão concentrados nas bacias marítimas. Para as bacias da Margem Leste (bacias marítimas de Pernambuco-Paraíba, Sergipe-Alagoas, Jacuípe, Camamu-Almada, Jequitinhonha, Cumuruxatiba, Mucuri, Espírito Santo, Campos, Santos e Pelotas), o total pode chegar a US$ 658 milhões (74% dos investimentos totais previstos para o ano de 2026), destacando-se a perfuração de quatro poços exploratórios.
Já para as bacias da Margem Equatorial (bacias marítimas da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas, Ceará e Potiguar), está previsto o investimento de US$ 196 milhões, ou 22% dos investimentos totais previstos para o ano de 2026, destacando-se a perfuração de um poço e conclusão de um poço já iniciado em 2025 (Morpho).