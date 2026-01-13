Governo do CE investiu R$ 93,5 mi em infraestrutura energética

Governo do Ceará investiu R$ 93,5 milhões em infraestrutura energética em 2025Intervenções e obras de energia elétrica foram autorizadas em 11 das 14 regiões do Estado
O governo do Ceará, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), investiu R$ 93,5 milhões no reforço à distribuição e ao consumo de energia em 2025. O volume representa um aumento de sete vezes em relação ao registrado no ano anterior.
As intervenções e obras de energia elétrica foram autorizadas em 11 das 14 regiões do Estado, com 27 municípios atendidos, incluindo a capital, Fortaleza. As obras incluem construção e ampliação de rede subterrânea e de baixa, média e alta tensão, além da construção de novas subestações e remanejamento de rede.
Conforme o secretário da Infraestrutura do Ceará, Hélio Leitão, foram ampliados os esforços para redobrar a fiscalização de obras de energia, o que incluiu a criação do Comitê de Acompanhamento das Ações do Programa de Investimentos Especiais (CPIE).
“A infraestrutura energética é um pilar estratégico para o desenvolvimento sustentável do Estado, que demanda cuidar dessas ações para que elas sejam executadas no prazo e atendam as demandas de suas respectivas regiões, nas mais diversas áreas”, pontuou.
No ano passado, um total de 45 obras foram autorizadas com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), que estabelece a aplicação de 1% do faturamento da venda de energia do ano anterior, por parte da distribuidora de energia do Estado, em investimentos especiais de interesse do Ceará.
De acordo com comunicado da Seinfra, “outros dois projetos estão sendo executados por meio do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética (FIEE), criado para estimular o desenvolvimento da eficiência energética e da micro e minigeração distribuída, com base nas fontes renováveis”. Ambos os instrumentos, PIE e FIEE, são administrados pela Pasta. O PIE, por exemplo, possui 80 obras em todo o Estado, somando mais de R$ 224 milhões em investimento.
Entre as principais intervenções realizadas em 2025 vale citar as obras de iluminação na CE-155, no acesso ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, com investimento de R$ 10,8 milhões. Foram autorizados serviços de implantação de 1.316 luminárias inteligentes; 1.238 postes cônicos; 23 pontos de mediação de energia. rede elétrica subterrênea e sistema antivandalismo
Outra intervenção foi no município de Paracuru, onde houve aprimoramento do fornecimento de energia elétrica em oito comunidades, com a ampliação de 3.137 metros de rede de média tensão; implantação de 56 postes; além da instalação de um regulador de tensão de 200 ampères, um religador automático e um transformador de 225 kVA.
Já na região do Cariri, o Centro Histórico de Barbalha vai contar com fiação elétrica subterrânea e investimento de R$ 15,4 milhões, que inclui internalização, retirada de postes, iluminação pública e extensão para redes de telecomunicações.
Serão retirados 245 postes e os cabos aéreos, sendo implantados, em contrapartida, mais de 10 mil metros de fiação subterrânea, entre redes de alta e baixa tensão.