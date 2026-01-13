Governo do CE investiu R$ 93,5 mi em infraestrutura energética

No município de Paracuru, houve aprimoramento do fornecimento de energia elétrica em oito comunidades, com a ampliação de 3.137 metros de rede de média tensão / Crédito: Seinfra/Divulgação

O governo do Ceará, por meio da Secretaria da Infraestrutura (Seinfra), investiu R$ 93,5 milhões no reforço à distribuição e ao consumo de energia em 2025. O volume representa um aumento de sete vezes em relação ao registrado no ano anterior. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

No ano passado, um total de 45 obras foram autorizadas com recursos do Programa de Investimentos Especiais em Energia Elétrica (PIE), que estabelece a aplicação de 1% do faturamento da venda de energia do ano anterior, por parte da distribuidora de energia do Estado, em investimentos especiais de interesse do Ceará. De acordo com comunicado da Seinfra, “outros dois projetos estão sendo executados por meio do Fundo de Incentivo à Eficiência Energética (FIEE), criado para estimular o desenvolvimento da eficiência energética e da micro e minigeração distribuída, com base nas fontes renováveis”. Ambos os instrumentos, PIE e FIEE, são administrados pela Pasta. O PIE, por exemplo, possui 80 obras em todo o Estado, somando mais de R$ 224 milhões em investimento. Entre as principais intervenções realizadas em 2025 vale citar as obras de iluminação na CE-155, no acesso ao Complexo Industrial e Portuário do Pecém, entre os municípios de São Gonçalo do Amarante e Caucaia, com investimento de R$ 10,8 milhões. Foram autorizados serviços de implantação de 1.316 luminárias inteligentes; 1.238 postes cônicos; 23 pontos de mediação de energia. rede elétrica subterrênea e sistema antivandalismo