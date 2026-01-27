Lula diz a Macron em telefonema que acordo Mercosul-UE é positivo para os 2 blocos

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou por telefone na manhã desta terça-feira, 27, com o presidente da França, Emmanuel Macron. A ligação durou cerca de uma hora.

Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula disse ao presidente francês que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é positivo para os dois blocos ao "defender o multilateralismo e o comércio baseado em regras".