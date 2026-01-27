Lula diz a Macron em telefonema que acordo Mercosul-UE é positivo para os 2 blocos
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conversou por telefone na manhã desta terça-feira, 27, com o presidente da França, Emmanuel Macron. A ligação durou cerca de uma hora.
Segundo nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Lula disse ao presidente francês que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia é positivo para os dois blocos ao "defender o multilateralismo e o comércio baseado em regras".
Os dois também concordaram em acelerar tratativas em negociações que envolvam o Brasil e a França, buscando assinaturas ainda no primeiro semestre de 2026.
"O presidente Lula e o presidente Macron também deram seguimento ao diálogo frequente que mantêm sobre a cooperação bilateral, em especial nos temas de defesa, ciência e tecnologia e energia. A esse respeito, comprometeram-se a instruir suas equipes técnicas a ultimar as negociações em curso, com vista a conclusão de acordos ainda no primeiro semestre de 2026", diz a nota da Secom.
Lula e Macron também falaram sobre a criação do Conselho de Paz, encabeçado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e defenderam o fortalecimento da Organização das Nações Unidas (ONU).Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente