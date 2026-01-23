Píer Ideal: Prefeitura emite permissão provisória para início das obras

Projeção de como ficará o espigão da Beira-Mar após a concessão / Crédito: Divulgação/SDE

A Prefeitura de Fortaleza publicou três diferentes medidas que devem estimular o turismo na Capital. A primeira foi a emissão provisória do alvará de construção de um dos empreendimentos dos espigões da Beira-Mar, no Píer Ideal, destinado a equipamentos gastronômicos do Grupo Social Clube, que detém marcas como Santa Grelha, La Pasta Gialla, Carbone e Ryori. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Também sancionou duas leis, uma instituindo o Polo Gastronômico da Cidade 2000 e outra o Programa Tour Fortaleza 360, com o objetivo de incentivar a visitação aos atrativos turísticos de Fortaleza.

Este parecer, segundo a Força Aérea Brasileira (FAB), determina se a estrutura que será construída poderá impactar ou não na “segurança da navegação aérea devido à sua altura, localização ou potencial interferência em superfícies de proteção e procedimentos aeronáuticos”. Além disso, tanto a continuidade da obra quanto a possibilidade de uso do equipamento, após a finalização da construção, com a emissão do Habite-se, documento que permite a utilização do local, depende da emissão da licença do Comar.



Contatada pelo O POVO, a FAB informou que esse processo é conduzido pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), via Portal AGA (sistema SysAGA) e que, até o momento, não foi localizado nem identificado nenhum processo relacionado ao empreendimento Píer Ideal. Destaca-se que, caso as medidas apresentadas no DOU não sejam cumpridas, será aplicada multa de R$ 5 mil por dia à empresa, durante o período que a violação praticada perdurar. Também será realizada a cassação das licenças e dos alvarás emitidos.

Em nota, o Píer Ideal informou que o projeto em implantação na Beira-Mar de Fortaleza segue rigorosamente a legislação vigente e todos os trâmites técnicos exigidos no âmbito da parceria público-privada firmada com o Município. "Em relação a questionamentos sobre autorização aeronáutica, o Comando da Aeronáutica, por meio do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), emitiu Declaração de Inexigibilidade, confirmando que o empreendimento não é objeto de autorização do Comaer, por estar enquadrado nos parâmetros técnicos previstos na ICA 11-408, inclusive quanto à altura das edificações", afirmou. O empreendimento reforça que todos os licenciamentos ambientais permanecem válidos, e eventuais condicionantes administrativas vêm sendo tratadas de forma regular e transparente junto aos órgãos competentes, conforme o rito legal. "O Pier Ideal reafirma seu compromisso com a legalidade, a segurança, o interesse público e a qualificação urbana da orla, mantendo diálogo permanente com o poder público e as autoridades responsáveis."

Confira abaixo detalhes de como será o Píer Ideal: O Píer Ideal, será para experiências gastronômicas, com três restaurantes, dois para 150 e 200 pessoas e um principal de 400 acomodações. A ideia é que eles fiquem na borda dos equipamentos, dando a sensação de cruzeiro. Haverá, portanto, um corredor gastronômico, também com espaço de entretenimento infantil. O secretário do Desenvolvimento Econômico municipal, Antônio José Mota, confirmou ao O POVO, que dentre os empreendimentos que estarão no espaço estão: o Santa Grelha, La Pasta Gialla e Ryori, todos do Grupo Social Clube. A empresa, entretanto, ainda não confirmou a presença dos restaurantes.