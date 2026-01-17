Mercosul-UE: Acordo isenta quase toda exportação brasileira

Indústria brasileira recebe com positividade acordo entre Mercosul e União Europeia, destacando prazo de até 15 anos para adaptação do mercado brasileiro à nova política de abertura às importações vindas da Europa / Crédito: Samuel Pimentel

A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia permitirá que o equivalente a 82,7% das exportações do Brasil para a UE passarão a ingressar no bloco sem tarifa de importação desde o início da vigência. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Por outro lado, o Brasil se comprometeu a zerar imediatamente tarifas de 15,1% das importações com origem na União Europeia.

O estudo da CNI mostra que 0,9% das exportações brasileiras ao bloco europeu terão que aguardar 10 anos para alcançar tarifa zero, enquanto 56,7% das importações brasileiras originárias do bloco europeu só terão suas tarifas eliminadas após 10 ou 15 anos.

Venezuela e Groenlândia: Questões diplomáticas no radar das discussões A situação da Venezuela e Estados Unidos ameaçando Groenlândia não passam despercebidas na assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia. Os presidentes da Argentina, Javier Milei, da Bolívia, Rodrigo Paz, e do Panamá, José Raúl Mulino, citaram o país vizinho durante os discursos que antecederam a firma do pacto entre os blocos econômicos. Milei foi o primeiro a mencionar o país anteriormente comandado por Nicolás Maduro, capturado pelo governo dos Estados Unidos. O presidente argentino elogiou a ação de Donald Trump. "Valorizamos a decisão e a determinação", indicou após se referir a Maduro como narcoterrorista e ditador

A ponderação ocorreu após Milei sustentar que o "movimento em direção a liberdade e comércio é a base de qualquer integração regional genuína". Segundo ele, quando há erosão de instituições o resultado é o "isolamento, o empobrecimento e a perda de liberdade". "A situação que a Venezuela atravessa é amostra clara e dolorosa disso", indicou. "Assim, valorizamos a decisão e determinação demonstrada por Trump nas ações demonstradas na Venezuela", completou. Já o presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que "se os direitos humanos são violados na Venezuela, devemos nos levantar para defender os direitos humanos na Venezuela". O comentário ocorreu quando Costa foi questionado sobre as novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump a países europeus, como forma de pressionar um acordo para a "compra completa e total" da Groenlândia, território autônomo pertencente ao Reino da Dinamarca.