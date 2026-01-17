Acordo Mercosul-UE é assinado com até 15 anos de transições

Acordo entre Mercosul e União Europeia assinado / Crédito: Ricardo Stuckert/PR

A assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia conta com período de transição de 10 a 15 anos para parte do comércio entre os dois blocos econômicos. A medida prevê que mais de 5 mil itens do comércio entre as partes já serão beneficiados com tarifa zero imediatamente após a implementação do acordo, que agora precisa ser ratificado nos parlamentos dos países membros. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A perspectiva é de que mais de 90% do atual comércio bilateral terá taxas eliminadas a partir do acordo, negociado por quase 26 anos até sua consolidação, abrindo o comércio entre os blocos que, somados, possuem produto interno bruno (PIB) de US$ 22 trilhões.

Na prática, a maior parte das atuais exportações do Brasil terão tarifas zeradas imediatamente, enquanto a menor parte das importações seriam zeradas, o que é celebrado principalmente pelo setor industrial.

Na sexta-feira, 16, Lula recebeu a presidente do Parlamento Europeu, Úrsula von der Leyen, em Brasília. Na oportunidade, Leyen destacou a "liderança e comprometimento" do presidente brasileiro nas negociações para que o acordo fosse possível. Nas redes sociais, neste sábado, 17, Lula agradeceu e ressaltou que a assinatura representa a vitória do multilateralismo e "trará benefícios para as populações dos países do Mercosul e da União Europeia", com oportunidades mútuas de emprego, geração de renda, desenvolvimento sustentável e progresso econômico. Do ponto de vista do Brasil, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) fez levantamento que revela que 54,3% dos produtos negociados - mais de cinco mil itens - terão imposto zerado na União Europeia assim que o acordo Mercosul-UE entrar em vigor.

Segundo a CNI, a formalização do acordo é "uma virada estratégica para a indústria brasileira". O levantamento indica também que o acordo aumenta o acesso brasileiro ao fluxo de comércio mundial, dado a alta movimentação de mercadorias e negócios envolvendo os países europeus. Indústria brasileira recebe com positividade acordo entre Mercosul e União Europeia, destacando prazo de até 15 anos para adaptação do mercado brasileiro à nova política de abertura às importações vindas da Europa Crédito: Samuel Pimentel