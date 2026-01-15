Maior produtor do Brasil: CE ultrapassa 69 mil toneladas de castanha em 2025

A produção de castanha-de-caju no Estado é a maior do Brasil / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará produziu, em 2025, mais de 69 mil toneladas (t) de Castanha-de-caju, sendo o maior produtor do Brasil. Entretanto, o cultivo do produto no Estado registrou queda 32,03% em relação à safra obtida em 2024 (101.928 t). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira, 15.

Queda também foi observada nas frutas frescas (1.826.720 t) e ração animal (1.864.149 t), que diminuíram em 9,76% e 21,39% a produção que havia sido de 2.024.318 t e 2.371.298 t em 2024 Em contrapartida, frutos com rendimento em mil, tubérculos e raízes, horticultura e outros produtos tiveram altas. Confira quanto a produção de cada um aumentou em relação a 2024. Tubérculos e raízes: 14,86% (1.148.541 t)

Horticultura: 9,27% (451.038 t)

Frutos com rendimento em mil: 4,02% (588.456 mil frutos)



Outros produtos: 1,73% (557.020 t) Cenário nacional Diferente do observado no Ceará, a safra nacional de grãos (cereais, leguminosas e oleaginosas) de 2025 atingiu 346,1 milhões de toneladas, um recorde na série histórica iniciada em 1975.

A produção de soja (166,1 milhões de toneladas), milho (141,7 milhões de toneladas), algodão (9,9 milhões de toneladas), sorgo (5,4 milhões de toneladas) e café do tipo canephora (1,3 milhão de toneladas) também quebrou recordes. A área colhida em 2025 foi estimada em 81,6 milhões de hectares, com aumento de 3,2% (ou 2,5 milhões de hectares) frente a 2024. Contribuíram para isso os acréscimos de 5,7% na área plantada do algodão, de 11,1% para o arroz, de 3,7% para a soja, de 4,3% para o milho e de 15,6% no sorgo. Em contrapartida, houve reduções de 7,2% na área do feijão e de 18,2% na do trigo. A safra de 2025 teve um aumento de 18,2% frente a produção de 2024. Na série histórica do IBGE, observa-se que esses 346,1 milhões de toneladas de grãos representam mais que o dobro da produção atingida em 2012 (162,0 milhões de toneladas). Ou seja: em 13 anos, a produção de grãos do país mais do que duplicou.