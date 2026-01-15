Acordo Mercosul-UE: veja produtos que terão de mudar de nome

No caso do Brasil, 37 indicações geográficas brasileiras serão protegidas na União Europeia, como o camarão da Costa Negra, no Ceará / Crédito: Camila de Almeida em 28/01/2015

O acordo de livre comércio que deverá ser assinado entre Mercosul e União Europeia no dia 17 de janeiro inclui a adoção de normas que limitam a forma com que produtores dos países envolvidos rotulam seus itens nas prateleiras dos mercados. O texto, discutido há mais de duas décadas entre os blocos, impede que marcas nacionais reproduzam termos consagrados que associam o item ao seu local de origem.

Objetivo da regra é proteger produtos agrícolas, vinhos e bebidas alcoólicas tradicionalmente vinculados a uma indicação geográfica. Ela também blinda mercadorias cuja reputação, qualidade e características são ligadas à procedência. Leia mais Entenda como o Ceará deve ser beneficiado com o acordo Mercosul-União Europeia Sobre o assunto Entenda como o Ceará deve ser beneficiado com o acordo Mercosul-União Europeia Sob diferentes regras de transição, especialidades como presunto tipo Parma, champanhe, conhaque, feta, prosecco e mortadela Bolonha entram na lista de proibições (leia mais abaixo), que contempla mais de 350 itens originários dos Estados-membros da União Europeia. A maioria deles deverá ter o nome substituído no Brasil assim que o acordo entrar em vigor. Em alguns casos, foram concedidos períodos de transição aos comerciantes locais para cessarem o uso do nome em um número acordado de anos, diz a União Europeia.

Há ainda um número limitado de exceções a produtores que poderão continuar a comercializar itens com nomes similares ao original após o estabelecimento da zona de livre comércio. O mesmo valerá para 224 indicações de Argentina, Paraguai, Uruguai e Brasil, cujas denominações não poderão ser reproduzidas por fabricantes europeus, mesmo que o produto seja similar. Entre elas, a cachaça brasileira e o cordeiro da Patagônia da Argentina. Após assinado, o texto ainda precisa ser ratificado para entrar em vigor. Algumas especialidades já eram protegidas em acordos anteriores firmados com o Brasil, como o champanhe, o conhaque e o vinho do Porto. Mas esta será a primeira lista vinculante entre os dois blocos.

Leia mais 'Grande vitória', 'histórico' e 'ajuda de Trump': a repercussão do acordo UE-Mercosul na imprensa internacional Sobre o assunto 'Grande vitória', 'histórico' e 'ajuda de Trump': a repercussão do acordo UE-Mercosul na imprensa internacional Especialidades que mudam de nome Entre as designações geográficas que serão reconhecidas pelo Mercosul estão: os italianos aceto balsâmico de Modena e a mussarela de búfala Campana;

o queijo francês Roquefort; e

o whisky irlandês. Assim que o acordo entrar em efeito, essas denominações só poderão figurar nos mercados brasileiros se tiverem sido produzidas exclusivamente nas regiões de origem.

A regra vale mesmo se a embalagem comparar o item nacional ao original. Termos como "tipo", "modelo", "estilo" e "imitação" estão proibidos. "Qualquer utilização abusiva, imitação ou utilização enganosa de uma denominação protegida de uma indicação geográfica; ou qualquer indicação falsa ou enganosa de uma denominação protegida de uma indicação geográfica; ou qualquer prática suscetível de induzir o consumidor em erro quanto à verdadeira origem, proveniência e natureza do produto", serão consideradas violações, diz o texto do acordo. Transição para conhaque e champanhe Outros nomes, como o conhaque e o champanhe, das regiões francesas de Cognac e Champagne, também serão afetados, mas terão um tempo maior de adaptação, substituindo acordos anteriores celebrados pelo Brasil.