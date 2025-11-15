Novas regras do VR: saiba o que muda agora

Lula aprova mudanças no uso do vale-alimentação e impacta milhões de brasileiros; veja atualizações do beneficio / Crédito: Vitor Vasconcelos / Secom-PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), assinaram na terça-feira, 11, o decreto que atualiza a política de vale-alimentação e vale-refeição. O decreto n.º 12.712/2025 traz novas regras sobre o funcionamento do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), impactando mais de 22 milhões de brasileiros. O objetivo é coibir práticas abusivas e estimular a entrada de pequenos comerciantes ao sistema.



"Esse decreto é bom para os supermercados, grandes, pequenos e médios. É bom para restaurantes grandes, pequenos e médios. É bom para padarias grandes, pequenas e médias e é bom para quem vende frutas nesse Brasil inteiro. Se é bom para todo mundo, é bom para o trabalhador. E se é bom para o trabalhador e é bom para o Brasil, é bom para todos nós", disse o presidente durante a cerimônia de assinatura.

A medida pode resultar em queda nos preços das refeições e da cesta básica, segundo a Associação Brasileira de Supermercados (Abras), em nota, após repercussão do Decreto. Confira quais são as atualizações: Novas regras regulamentam o uso do vale-alimentação Entre as principais atualizações, está a alteração do teto na taxa cobrada de restaurantes por empresas de vale-alimentação. Segundo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, as empresas cobram até 10% da taxa principal e até 15% somado às taxas “acessórios”.

Com a mudança, que representa uma redução de mais de 10%, a taxa cobrada não poderá ultrapassar 3,6%. De acordo com o parlamentar, a mudança será feita em até 90 dias.

Além disso, em até um ano, qualquer cartão do programa deverá funcionar em qualquer maquininha de pagamento, com a implantação da interoperabilidade plena entre bandeiras.

As falas foram registradas após a assinatura do decreto e veiculadas no perfil do X (antigo Twitter) do presidente Lula; confira a postagem:

