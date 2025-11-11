Lula: Acabo de assinar decreto que vai acabar com oligopólio com o vale refeição do trabalhador

"Acabo de assinar o decreto que vai acabar com o oligopólio de poucas empresas com o vale refeição do trabalhador", disse o presidente durante a assinatura do decreto, como mostra vídeo publicado nas redes sociais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chamou de "oligopólio" o mercado das operadores de vale refeição e alimentação e disse que o decreto de regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), assinado por ele nesta terça-feira, 11, vai acabar com essa concentração.

O evento foi fechado no Palácio da Alvorada, de onde o presidente despacha nesta terça. Contou com a presença de poucas pessoas: os ministros do Trabalho, Luiz Marinho, da Fazenda, Fernando Haddad, e da Casa Civil, Rui Costa, além do vice-presidente Geraldo Alckmin e do presidente da Associação Brasileira de Supermercados (Abras), João Galassi.

A imprensa não pôde acompanhar a reunião. O presidente divulgou dois pequenos trechos do encontro em sua conta no Instagram. Outro trecho publicado foi de uma fala do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.

"As quatro grandes empresas que têm o verdadeiro oligopólio são contra isso aqui, mas tem do outro lado as outras empresas menores que estão totalmente apoiando o que nós estamos fazendo, porque vai aumentar a concorrência. Ao acabar com o oligopólio, essas empresas vão poder participar ativamente, dando transparência, dando concorrência para beneficiar o pequeno restaurante", declarou o ministro.