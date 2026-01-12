Hapvida investe R$ 5 mi em laboratório com capacidade para analisar 100 mil exames/mês
Com investimentos de R$ 5 milhões, a Hapvida inaugurou, no final de 2025, em São Paulo, um Núcleo Especializado em Anatomia Patológica com capacidade para processar 100 mil exames por mês. Conforme antecipou a empresa ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o novo centro realizará análises de materiais biológicos colhidos em procedimentos médicos de toda a rede, como biópsias, peças cirúrgicas e exames preventivos, incluindo o rastreamento do câncer do colo do útero.
O laboratório, localizado no bairro do Butantã, na capital paulista, ocupa uma área de 2.600 m² e dispõe de uma central inteligente com sistema integrado de informações, garantindo rastreabilidade completa em todas as etapas, da chegada do material à liberação do laudo.
"O investimento em automação e tecnologia foi fundamental para alcançarmos maior eficiência, padronização e precisão diagnóstica", diz a vice-presidente de Operações da Hapvida, Cidéria Costa.
O diretor médico nacional de Anatomia Patológica da Hapvida, Clóvis Klock, acrescenta que a nova estrutura permite que os patologistas façam as análises por meio de telepatologia, com acesso remoto às imagens em alta resolução.
Além disso, a internalização das análises patológicas assegura maior autonomia operacional, encurta prazos para liberação de resultados e facilita o acesso dos médicos aos exames em toda a rede, independentemente da localização do paciente.
A unidade passa a atender inicialmente as regiões Sul e Sudeste, com expansão gradativa para todo o País. A Hapvida mantém os contratos com a rede credenciada, considerando a abrangência da companhia.
Atualmente, cerca de 100 profissionais trabalham na unidade, que opera com aproximadamente 20% da capacidade instalada. A expectativa é ampliar gradualmente o quadro de colaboradores no primeiro semestre de 2026, acompanhando o crescimento do volume de exames.
A Hapvida conta hoje com mais de 73 mil colaboradores e atende 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia em todo o País. A empresa possui 86 hospitais, 78 pronto-atendimentos, 363 clínicas médicas e 305 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente