Hapvida investe R$ 5 mi em laboratório com capacidade para analisar 100 mil exames/mês

Com investimentos de R$ 5 milhões, a Hapvida inaugurou, no final de 2025, em São Paulo, um Núcleo Especializado em Anatomia Patológica com capacidade para processar 100 mil exames por mês. Conforme antecipou a empresa ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o novo centro realizará análises de materiais biológicos colhidos em procedimentos médicos de toda a rede, como biópsias, peças cirúrgicas e exames preventivos, incluindo o rastreamento do câncer do colo do útero. O laboratório, localizado no bairro do Butantã, na capital paulista, ocupa uma área de 2.600 m² e dispõe de uma central inteligente com sistema integrado de informações, garantindo rastreabilidade completa em todas as etapas, da chegada do material à liberação do laudo.

"O investimento em automação e tecnologia foi fundamental para alcançarmos maior eficiência, padronização e precisão diagnóstica", diz a vice-presidente de Operações da Hapvida, Cidéria Costa. O diretor médico nacional de Anatomia Patológica da Hapvida, Clóvis Klock, acrescenta que a nova estrutura permite que os patologistas façam as análises por meio de telepatologia, com acesso remoto às imagens em alta resolução. Além disso, a internalização das análises patológicas assegura maior autonomia operacional, encurta prazos para liberação de resultados e facilita o acesso dos médicos aos exames em toda a rede, independentemente da localização do paciente. A unidade passa a atender inicialmente as regiões Sul e Sudeste, com expansão gradativa para todo o País. A Hapvida mantém os contratos com a rede credenciada, considerando a abrangência da companhia.