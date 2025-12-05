ANS nega recurso da Hapvida e empresa terá de reapresentar balanço regulatório à agência

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que a Hapvida revise o seu balanço regulatório, com ajuste de quase R$ 866 milhões referentes ao Programa Desenrola. No julgamento de hoje, os diretores da agência reguladora julgaram improcedente um recurso da operadora de saúde.

A empresa havia contabilizado o crédito fiscal relacionado ao programa, que prevê a negociação com desconto de dívidas das empresas de saúde suplementar com o Sistema Único de Saúde (SUS).