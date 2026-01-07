Energia solar é até 7 vezes mais barata no Brasil que nos EUA

Diferença ajuda a explicar porque o País tem avançado mais rapidamente na adoção dessa tecnologia e no modelo de geração distribuída / Crédito: Soninha Vill/GIZ

Um levantamento da Solfácil, que cruzou estudos brasileiros e norte-americanos sobre preços da energia solar fotovoltaica mostra que instalar um sistema residencial desse tipo de fonte energética no Brasil pode ser até sete vezes mais barato que nos Estados Unidos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O CEO da Solfácil, Fabio Carrara, explica que a diferença não está apenas no custo dos equipamentos, mas também em questões comerciais. Políticas norte-americanas dificultam, por exemplo, a importação de placas solares chinesas, que representam cerca de 90% da produção mundial. Isso acaba resultando na elevação dos preços por lá.



Contudo, o principal fator segundo Carrara está no próprio mercado norte-americano, onde os custos administrativos e de prospecção de clientes são muito altos. “Nos Estados Unidos, o lucro das empresas e os gastos para conquistar um cliente chegam a ser quatro vezes o valor de um projeto inteiro no Brasil”, exemplifica. Além disso, no Brasil o setor funciona de maneira mais pulverizada, com mais de 30 mil integradores, o que permite atuar com estruturas mais enxutas e redução de custos de instalação, em modelos de pequenos negócios locais.



Atualmente, 55% do preço de um projeto solar no Brasil está ligado aos equipamentos, enquanto nos Estados Unidos esse percentual é de 35%. Isso torna, por outro lado, o mercado brasileiro mais sensível a variações internacionais de preço e ao cenário macroeconômico.