Aneel: Diretoria vai discutir possível suspensão de ressarcimentos a consumidores de energia

A diretoria da Aneel poderá decidir cautelarmente, dada a urgência do tema. Todos os anos, quando as empresas não geram a energia esperada para aquele período, os empreendedores ficam sujeitos a pagamentos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE). A Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica) informou que esse valor estava em aproximadamente R$ 4 bilhões.

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, pediu nesta quarta-feira, 7, a distribuição extraordinária de um processo para discutir a possibilidade de suspender imediatamente determinados ressarcimentos de geradores elétricos aos consumidores de energia, após alteração legal prevista na lei de modernização do setor elétrico, sancionada no fim do ano passado.

Em paralelo, há a discussão sobre o ressarcimento previsto para os geradores de energia solar e eólicas afetados com os chamados cortes de geração, ou curtailment. O Ministério de Minas e Energia (MME) abriu na última quarta-feira, 31, uma consulta pública para estabelecer as regras de compensação financeira.

Há expectativa de que ocorra um encontro de contas. Ou seja, o valor na CCEE que seria destinado para os consumidores poderá cobrir o montante previsto para os geradores, a título de compensação financeira, estimado preliminarmente em R$ 3 bilhões. Daí a necessidade de cautelarmente suspender o primeiro ressarcimento - da cifra que está na CCEE e seria destinada aos consumidores.

O ofício do diretor-geral da Aneel foi encaminhado ao Secretário-Geral da Agência, Daniel Danna, às 15h27 de hoje. Mais cedo, durante a manhã, o Secretário Nacional de Energia Elétrica, João Daniel Cascalho, havia solicitado formalmente a avaliação sobre o tema, em outro ofício.