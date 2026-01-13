Com R$ 21,5 bi, BNB avança em gestão de fundos de investimento

Banco do Nordeste amplia sua participação na gestão de recursos em fundos de investimentos / Crédito: Ana Luiza Serrão

O Banco do Nordeste (BNB) ampliou a atuação com o fundo InvestAmigo e alcançou a marca de R$ 21,5 bilhões em patrimônio líquido sob gestão em fundo de investimento em 2025. No período, o número de cotistas subiu 27,5%, chegando a 223.589. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No ano passado, o patrimônio líquido sob gestão de fundos de investimento evoluiu 30,1% em relação ao igual período do ano passado, quando o volume sob gestão da área de Ativos de Terceiros era de R$ 16,6 bilhões.

O InvestAmigo é um fundo com objetivo de promover inclusão financeira, facilitando o acesso de microempreendedores ao mercado de investimentos. ￼PRESIDENTE Wanger Alencar lançou o fundo de investimento de baixo risco do BNB Crédito: Fernando Cavalcante/Divulgação BNB Presidente do BNB, Wanger de Alencar, destaca o fortalecimento da presença do Banco do Nordeste no mercado de investimentos e a maior capilaridade da distribuição de fundos. “Os números de 2025 refletem a força da nossa estratégia de crescimento em Ativos de Terceiros, combinando gestão disciplinada, oferta alinhada ao perfil do investidor e iniciativas que democratizam o acesso aos fundos”, destaca.