Com R$ 21,5 bi, BNB avança em gestão de fundos de investimento

Com R$ 21,5 bilhões custodiados, BNB avança em patrimônio gerido em fundos

O Banco do Nordeste (BNB) ampliou a atuação com o fundo InvestAmigo e alcançou a marca de R$ 21,5 bilhões em patrimônio líquido sob gestão em fundo de investimento em 2025. No período, o número de cotistas subiu 27,5%, chegando a 223.589.

No ano passado, o patrimônio líquido sob gestão de fundos de investimento evoluiu 30,1% em relação ao igual período do ano passado, quando o volume sob gestão da área de Ativos de Terceiros era de R$ 16,6 bilhões.

O InvestAmigo é um fundo com objetivo de promover inclusão financeira, facilitando o acesso de microempreendedores ao mercado de investimentos.

Presidente do BNB, Wanger de Alencar, destaca o fortalecimento da presença do Banco do Nordeste no mercado de investimentos e a maior capilaridade da distribuição de fundos.

“Os números de 2025 refletem a força da nossa estratégia de crescimento em Ativos de Terceiros, combinando gestão disciplinada, oferta alinhada ao perfil do investidor e iniciativas que democratizam o acesso aos fundos”, destaca.

O diretor de Ativos de Terceiros, Antônio Jorge, enfatiza o importante papel do lançamento do InvestAmigo em meados de 2025 para impulsionar a adesão de microinvestidores por meio de uma jornada mais simples e acessível ao mercado financeiro.

A iniciativa é voltada aos clientes dos programas de microcrédito da instituição, o Crediamigo e o Agroamigo. O fundo é considerado de baixo risco, investindo 100% em títulos públicos federais, com possibilidade de aplicação a partir de R$ 1.

“Com o InvestAmigo, avançamos para levar investimento a quem antes ficava de fora, transformando milhares de microinvestidores em participantes do mercado e reforçando a confiança na nossa gestão”, salienta.

Para além do InvestAmigo, o BNB também mantém a oferta de fundos de investimento alinhado ao perfil de cada investidor, observando diferentes objetivos e níveis de risco.

