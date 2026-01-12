Inmetro intensifica fiscalização de itens escolares até 30 de janeiro

Entre os itens verificados estão apontadores, borrachas, canetas esferográficas, canetas hidrográficas, giz de cera, lápis de cor, lapiseiras, marcadores de texto, réguas, entre outros produtos / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) realiza até o dia 30 de janeiro, a Operação Especial Aulas Seguras. O objetivo é verificar se os itens escolares comercializados em diferentes estabelecimentos atendem aos requisitos de segurança e qualidade definidos pelo órgão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

A ação inclui ainda materiais como pastas com aba elástica, merendeiras, lancheiras, porta-sanduíches, garrafas térmicas, além de móveis escolares, tais como cadeiras e mesas, itens considerados essenciais para a garantia da segurança e ergonomia. Os produtos inspecionados são avaliados quanto ao cumprimento de normas técnicas e requisitos mínimos de segurança, considerando a composição, a resistência, a rotulagem e a adequação ao uso infantil. A iniciativa visa prevenir acidentes de consumo e reduzir a circulação de produtos irregulares, no período que antecede o retorno às aulas.

Os materiais escolares devem apresentar o Selo de Conformidade do Inmetro, que comprova a realização de ensaios e avaliações técnicas. A presença do selo indica que o produto atende aos requisitos estabelecidos, sendo um dos principais itens verificados nas fiscalizações. Quem comercializa produtos em desacordo com a regulamentação está sujeito às penalidades previstas em lei.