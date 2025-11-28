Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Inmetro inaugura delegacia cibernética contra produtos irregulares no comércio online

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

Foi inaugurada nesta sexta-feira, 28, em São Paulo uma delegacia do Inmetro que vai monitorar sites de comércio eletrônico para identificar produtos vendidos de forma irregular. A cerimônia de inauguração, promovida em meio à Black Friday, teve a participação do vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e do presidente do Inmetro, Márcio André Brito.

A delegacia cibernética está localizada na rua Teixeira da Silva, uma travessa da avenida Paulista, onde também funciona a Defensoria Pública da União.

Foi criada para enfrentar o avanço das fraudes digitais no comércio online, especialmente a venda de produtos sem certificação obrigatória, registro e instrumentos sem aprovação, com informações técnicas manipuladas ou com selos do Inmetro aplicados de forma enganosa.

A delegacia funcionará de forma integrada a uma plataforma de inteligência artificial desenvolvida para monitorar sites e plataformas de e-commerce, identificando também anúncios de produtos suspeitos.

O sistema cruzará informações com as bases oficiais de produtos certificados para identificar possíveis irregularidades.

Quando forem detectados indícios de irregularidade, a delegacia cibernética comunicará a plataforma de e-commerce para orientar a retirada do anúncio, notificando o responsável.

Caso seja confirmada uma irregularidade, o Inmetro aplicará auto de infração e multa, que pode chegar a R$ 1,5 milhão.

