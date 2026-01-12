Fortaleza pleiteia projeto-piloto de Tarifa Zero no transporte

Fortaleza quer sediar futuro plano-piloto de transporte coletivo com tarifa zero no Brasil / Crédito: AURÉLIO ALVES

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) e a Prefeitura de Fortaleza trabalham para que a capital cearense seja a escolhida para projeto-piloto de implementação de uma futura política pública de tarifa zero no Brasil. A ideia é que a Capital seja a primeira a implementar um modelo subsidiado com repasse federal para o transporte coletivo de passageiros.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Conforme o presidente da Etufor, George Dantas, a gestão municipal tem contribuído com a União no repasse de dados do grande estudo que está sendo elaborado a pedido do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Uma reunião entre as partes está agendada para o fim deste mês, em Brasília, em que um grupo vai expor dados do estudo de viabilidade da medida. Desde meados de 2025, o assunto está na pauta. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, chegou a externar que o presidente solicitou estudos para avaliar a viabilidade da medida. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também participa do esforço, que envolve uma "radiografia" do transporte público. "Tem vários estudos que estão sendo recuperados pela Fazenda para verificar se existem outras formas mais adequadas de financiar o setor", disse em outubro passado.

Em Maracanaú, o programa "Passe Livre" é focado em grupos de cidadãos que precisam se cadastrar para receber o benefício. São focos neste projeto os inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), estudantes residentes na cidade, pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e seus acompanhantes, agentes de saúde e indígenas do povo Pitaguary, além de bolsistas de programas sociais municipais (Qualifica Mais e Conviver para Ser e Aprender). Planos para tarifa zero nos ônibus é pauta no governo Lula e Etufor contribui com dados Crédito: AURÉLIO ALVES