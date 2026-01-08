Cerbras e Eneva assinam 1º contrato do mercado livre de gás no CE

O fornecimento para fábrica começou no início de 2026 / Crédito: Samuel Setubal/ Especial para O Povo

A fabricante de porcelanatos e cerâmicas Cerbras assinou contrato com a Eneva para fornecimento de 10,95 milhões de metros cúbicos (m³) de gás natural e passou a ser a primeira empresa do Ceará a aderir ao mercado livre de gás canalizado (on-grid). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A operação foi aprovada em 22 de dezembro de 2025 pela Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) e teve início em 1º de janeiro de 2026.

Já Marcelo Lopes, diretor-executivo de Marketing, Comercialização e Novos Negócios da Eneva, diz que a oferta do serviço no território cearense "reforça o papel estratégico da companhia na oferta de soluções energéticas completas". "Viabilizar a migração do primeiro consumidor industrial no Ceará ao ambiente livre de gás representa um avanço importante no fortalecimento da presença da Eneva no mercado, principalmente no Ceará", ressaltou. Oferta O gás natural comprado pela Cerbras será fornecido pelo Hub Sergipe, localizado em Barra dos Coqueiros, município da região metropolitana de Aracaju (SE) e operado pela Eneva.