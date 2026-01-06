Eneva inicia importação de gás natural da Argentina para ampliar oferta no Brasil
A Eneva concluiu em dezembro as suas primeiras operações de importação de gás natural da Argentina, em iniciativa que amplia a diversificação da carteira de suprimentos da companhia. As operações ocorrem após a realização, em outubro, da primeira importação de gás da Bolívia pela companhia, informou.
Maior operadora privada de gás do País, a Eneva quer se consolidar também como protagonista na integração energética sul-americana. Ao ampliar a carteira de fornecedores, reforça a oferta a clientes industriais atendidos pela sua Mesa de Gás e reduz riscos de abastecimento em regiões conectadas à malha nacional de transporte.
"Ao diversificar as fontes de suprimento, contribuímos para a construção de um mercado brasileiro de gás mais competitivo, seguro e resiliente", destacou em nota o gerente-geral de Originação e Comercialização da Eneva, Glauco Campos.
Segundo a companhia, a operação envolveu uma complexa articulação logística e comercial entre Brasil, Bolívia e Argentina para assegurar eficiência e confiabilidade no fornecimento. "Essa conquista reforça a integração entre mercados sul-americanos e amplia as oportunidades no setor de gás natural brasileiro", afirmou o gerente Comercial da Eneva, Brian Van Kregten.
"A iniciativa está alinhada à visão de futuro da Eneva, que segue investindo na diversificação das fontes de abastecimento, contribuindo para a segurança energética, gerando oportunidades e levando desenvolvimento e transformação social às diversas regiões do país onde atua", concluiu a companhia.