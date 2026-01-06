Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eneva inicia importação de gás natural da Argentina para ampliar oferta no Brasil

Autor Agência Estado
A Eneva concluiu em dezembro as suas primeiras operações de importação de gás natural da Argentina, em iniciativa que amplia a diversificação da carteira de suprimentos da companhia. As operações ocorrem após a realização, em outubro, da primeira importação de gás da Bolívia pela companhia, informou.

Maior operadora privada de gás do País, a Eneva quer se consolidar também como protagonista na integração energética sul-americana. Ao ampliar a carteira de fornecedores, reforça a oferta a clientes industriais atendidos pela sua Mesa de Gás e reduz riscos de abastecimento em regiões conectadas à malha nacional de transporte.

"Ao diversificar as fontes de suprimento, contribuímos para a construção de um mercado brasileiro de gás mais competitivo, seguro e resiliente", destacou em nota o gerente-geral de Originação e Comercialização da Eneva, Glauco Campos.

Segundo a companhia, a operação envolveu uma complexa articulação logística e comercial entre Brasil, Bolívia e Argentina para assegurar eficiência e confiabilidade no fornecimento. "Essa conquista reforça a integração entre mercados sul-americanos e amplia as oportunidades no setor de gás natural brasileiro", afirmou o gerente Comercial da Eneva, Brian Van Kregten.

"A iniciativa está alinhada à visão de futuro da Eneva, que segue investindo na diversificação das fontes de abastecimento, contribuindo para a segurança energética, gerando oportunidades e levando desenvolvimento e transformação social às diversas regiões do país onde atua", concluiu a companhia.

