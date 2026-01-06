Eneva inicia importação de gás natural da Argentina para ampliar oferta no Brasil

A Eneva concluiu em dezembro as suas primeiras operações de importação de gás natural da Argentina, em iniciativa que amplia a diversificação da carteira de suprimentos da companhia. As operações ocorrem após a realização, em outubro, da primeira importação de gás da Bolívia pela companhia, informou.

Maior operadora privada de gás do País, a Eneva quer se consolidar também como protagonista na integração energética sul-americana. Ao ampliar a carteira de fornecedores, reforça a oferta a clientes industriais atendidos pela sua Mesa de Gás e reduz riscos de abastecimento em regiões conectadas à malha nacional de transporte.