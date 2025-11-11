Eneva: lucro líquido soma R$ 351,7 milhões no 3tri25, alta de 242,6% ante 3tri24

O resultado é explicado principalmente pelo desempenho operacional dos ativos, com aceleração do despacho termelétrico no mérito, pela contribuição de novos segmentos de comercialização de gás on-grid e off-grid, a partir de 2025, e pelo resultado dos ativos adquiridos no segundo trimestre de 2024.

A Eneva registrou lucro líquido de R$ 351,7 milhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 242,6% em comparação com igual período de 2024.

O Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) somou R$ 1,822 bilhão, crescimento de 60,7% na comparação anual.

A receita líquida do trimestre foi de R$ 4,428 bilhões, elevação de 71,5% em relação ao apurado um ano antes.

A dívida líquida da Eneva alcançou R$ 15,528 bilhões no final de setembro, montante 1,5% maior do que o apurado um ano antes. A relação entre dívida líquida e Ebitda do trimestre ficou em 2,68 vezes, redução de 0,86 vez em relação ao mesmo intervalo de 2024.