Ministro do Trabalho descarta escala 4x3 no Brasil para 2026

Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, participou programa Bom dia Ministro na EBC, em Brasília/DF / Crédito: Vitor Vasconcelos / Secom-PR

O fim da escala 6x1, de seis dias de trabalho por um de folga, sem alteração dos salários é uma prioridade para o governo Lula em 2026, segundo afirmou o ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego) na manhã desta quarta-feira, dia, 7, no programa Bom Dia, Ministro. Ele, no entanto, descartou a adoção da escala 4x3 em resposta ao O POVO. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Esse debate sobre a escala 6x1 é importante e isto está colocado pelo governo. A 4x3 não está anunciada pelo governo. O que nós estamos fazendo é a redução da jornada máxima, que hoje é 44 horas. Enxergo que tem toda a possibilidade imediatamente para as 40 horas semanais. Isso é o essencial. Eu não vejo que o Brasil pode caminhar rapidamente para 36 horas semanais. Queria aqui também trazer tranquilidade ao mundo empresarial", ressaltou.

Mas Marinho reforçou que o modelo 6x1 "é o mais cruel em todo em todo o território global, em especial para as mulheres" e pediu sensibilidade aos empresários "principalmente da área do comércio, de serviço e da indústria", para pensar na redução da jornada de trabalho como uma "harmonização do ambiente de trabalho". E reforçou: "Falar de 44 para 36 horas numa tacada só, eu acho que não seria sustentável do ponto de vista imediato. Evidentemente, que o futuro, como diz o ditado, a Deus pertence e é possível em algum momento sonhar com isso, mas não é a realidade do momento. A realidade do momento é caminhar para a jornada máxima para 40 horas semanais e fim da 6x1, portanto 5x2". Ano de eleição é oportunidade Perguntado se o ano de 2026, com eleições estaduais e federais, pode comprometer esta a aprovação do fim da escala 6x1, o ministro do Trabalho e Emprego afirmou que enxerga os pleitos como "uma oportunidade" para aprovar uma nova escala.