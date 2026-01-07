IPTU de Fortaleza 2026: boleto não está disponível; entenda

IPTU de Fortaleza 2026: pagamento não está disponível e deve sair até sexta, 9A Prefeitura foi procurada para informar a data de liberação para que o contribuinte possa acessar a plataforma da Secretaria de Finanças, mas ainda não houve retorno
Apesar de as regras do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Fortaleza para 2026 terem sido divulgadas, o pagamento do tributo ainda não está disponível e a emissão do boleto deve ser liberada até sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, conforme O POVO apurou.
A Prefeitura foi procurada para informar a data de liberação para que o contribuinte possa acessar a plataforma da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin), no site www.sefin.fortaleza.ce.gov.br, mas ainda não houve retorno.
Alguns fortalezenses receberão o boleto em casa, por meio físico. Mas o envio será exclusivamente para os que utilizaram os Correios no exercício anterior.
Por enquanto, os cidadãos que tentam emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) esbarram no aviso: “IPTU Não Liberado”.
Neste ano, permanece o desconto de até 10% para aqueles que optarem pelo abatimento máximo de 8% da cota única, somado ao benefício de até 2% do programa municipal de nota fiscal.
A cobrança desse pagamento de uma vez só, com redução de 8%, vence no dia 6 de fevereiro. Há outras duas chances de quitar em cota única, mas com percentuais menores. O vencimento para 6 de março tem 6% de desconto. A escolha pelo valor integral no dia 8 de abril cai para 4% de abatimento.
A Prefeitura de Fortaleza divulgou os detalhes sobre o imposto no Diário Oficial do Município da terça-feira, 6 de janeiro de 2026.
Veja o calendário de pagamento do IPTU Fortaleza 2026
Pagamento em Cota Única (com desconto)
O contribuinte pode escolher uma das três datas abaixo para quitar o imposto integralmente, aproveitando a redução no valor.
A esses percentuais podem ser somados bônus de 1%, 1,5% ou 2% do programa Nota Fortaleza (limitado a R$ 1.000):
- Vencimento em 6 de fevereiro de 2026: desconto de 8%
- Vencimento em 6 de março de 2026: desconto de 6%
- Vencimento em 8 de abril de 2026: desconto de 4%
Pagamento Parcelado (sem desconto)
O imposto pode ser dividido ao longo do ano, em até 11 vezes mensais e sucessivas, sempre no quinto dia útil de cada mês, desta forma:
- Vencimento: até o quinto dia útil de cada mês.
- Período: de fevereiro a dezembro de 2026.
Nesta modalidade não há aplicação de descontos sobre o valor do lançamento.
Data limite para reclamações e isenções
Além das datas de pagamento, o calendário estabelece prazo para contestação ou solicitações administrativas:
- Até 10 de março de 2026: prazo final para apresentar reclamação contra o lançamento ou formalizar o pedido de isenção do imposto.
Após essa data, ocorre a preclusão, ou seja, a perda do direito de questionar o lançamento administrativamente.
Como pagar o IPTU Fortaleza 2026
Apesar de ter divulgado as regras, o pagamento do IPTU 2026 ainda não está disponível e deve ser liberado até sexta-feira, 9 de janeiro.
Há duas formas para obter o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) para quitar a dívida
- Acesso online: o contribuinte pode emitir a notificação de lançamento e o DAM diretamente no site da Sefin (sefin.fortaleza.ce.gov.br)
- Recebimento via Correios: o boleto será enviado por meio físico exclusivamente para os contribuintes que utilizaram os correios para o pagamento no exercício anterior
