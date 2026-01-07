IPTU de Fortaleza 2026: boleto não está disponível; entenda

O POVO apurou que a emissão do boleto deve ser liberada até sexta-feira, 9 de janeiro / Crédito: FCO FONTENELE

Apesar de as regras do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) de Fortaleza para 2026 terem sido divulgadas, o pagamento do tributo ainda não está disponível e a emissão do boleto deve ser liberada até sexta-feira, 9 de janeiro de 2026, conforme O POVO apurou. A Prefeitura foi procurada para informar a data de liberação para que o contribuinte possa acessar a plataforma da Secretaria de Finanças de Fortaleza (Sefin), no site www.sefin.fortaleza.ce.gov.br, mas ainda não houve retorno.

Alguns fortalezenses receberão o boleto em casa, por meio físico. Mas o envio será exclusivamente para os que utilizaram os Correios no exercício anterior. Por enquanto, os cidadãos que tentam emitir o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) esbarram no aviso: “IPTU Não Liberado”. Leia mais IPTU Fortaleza 2026: tributo tem até 10% de desconto e 11 parcelas Sobre o assunto IPTU Fortaleza 2026: tributo tem até 10% de desconto e 11 parcelas Neste ano, permanece o desconto de até 10% para aqueles que optarem pelo abatimento máximo de 8% da cota única, somado ao benefício de até 2% do programa municipal de nota fiscal.

Veja o calendário de pagamento do IPTU Fortaleza 2026 Pagamento em Cota Única (com desconto) O contribuinte pode escolher uma das três datas abaixo para quitar o imposto integralmente, aproveitando a redução no valor. A esses percentuais podem ser somados bônus de 1%, 1,5% ou 2% do programa Nota Fortaleza (limitado a R$ 1.000): Vencimento em 6 de fevereiro de 2026: desconto de 8%



Vencimento em 6 de março de 2026: desconto de 6%



Vencimento em 8 de abril de 2026: desconto de 4% Pagamento Parcelado (sem desconto) O imposto pode ser dividido ao longo do ano, em até 11 vezes mensais e sucessivas, sempre no quinto dia útil de cada mês, desta forma: