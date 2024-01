Refinaria de petróleo no Ceará tem licença prévia aprovada

Empresa deve ocupar área de 106 hectares no Porto do Pecém Crédito: Divulgaçao

A Refinaria de Petróleo do Pecém (RPP) recebeu licença prévia do Governo do Ceará, por meio da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O documento valida ambientalmente o projeto, estabelecendo exigências técnicas para o desenvolvimento, mas não se trata de autorizar início de obras. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine É uma licença que é solicitada na fase de planejamento da implantação ou então para realizar alteração ou ampliação de um empreendimento.

A RPP é um projeto a ser implantado na Zona de Processamento de Exportação (ZPE 3) do Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp) no município de Caucaia. O investimento é estimado em US$ 1,2 bilhão e a refinaria tem área reservada de 106,6 hectares, próximo ao Terminal Portuário do Pecém. O valor de aporte se tornaria o 3º de maior volume se aplicado no Complexo do Pecém, abaixo da siderúrgica (US$ 5,6 bilhões), em operação desde 2016, e acima da térmica Portocem (R$ 4,7 bilhões), em construção. Outros montantes ultrapassariam este valor se concretizados, exemplo é o projeto da australiana Fortescue para o hub de hidrogênio verde de US$ 5 bilhões. A previsão de início da operação é para 2027. A produção é estimada em 100 mil barris/dia de combustíveis marítimos. Deste montante, 80% terão destinação para transporte marítimo e 20% para transporte veicular e gás de cozinha (GLP). Quanto a esse último produto, a prospecção dos investidores é suprir até 50% da demanda do Estado.

Na fase de construção, estimam-se 3 mil empregos. Já na fase do funcionamento são prospectados 150 empregos diretos, mas altamente qualificados. A responsável pela RPP é a Noxis Energy, e, apesar de o foco da empresa ser transporte marítimo também haverá produção do próprio diesel, a gasolina e o GLP. Além disso, a companha prevê abastecimento de metanol para os navios mais modernos, que já estão sendo construídos hoje para utilizar esse tipo combustível, contribuindo para zerar a emissão de CO² (Carbono) no modal marítimo.