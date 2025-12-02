Silveira: Refinaria Abreu e Lima ajudará Brasil a ter superávit na produção de GLP em 10 anos

Segundo informação da Petrobras, cerca de R$ 12 bilhões serão investidos para a conclusão do trem 2 e demais atividades de manutenção do trem 1.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, avaliou nesta terça-feira, 2, que a Refinaria Abreu e Lima (RNEST) ajudará o Brasil a se tornar superavitário na produção de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos próximos 10 anos. Ele participou de evento sobre a ampliação da capacidade de processamento da refinaria, com as obras do segundo conjunto de unidades (chamado de trem 2). O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve presente.

A perspectiva é que a ampliação eleve significativamente a produção de derivados, especialmente diesel S-10, além de gasolina, GLP e nafta.

Ou seja, isso contribuirá para reduzir a necessidade de importações desses produtos. "Quando o Trem II estiver operando, vamos dobrar a capacidade de refino, indo a 260 mil barris por dia. Abreu e Lima se tornará a segunda maior refinaria da Petrobras", argumentou Silveira em seu discurso.

Também nesta terça, o ministro comentou que o preço do diesel na bomba está 36% mais barato que dezembro de 2022. Já a gasolina está 22% mais barata que dezembro de 2022. Ele relatou os números para fazer contraponto em relação aos patamares verificados no fim do governo anterior.