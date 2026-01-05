Concursos no Ceará: 18 editais, 4,1 mil vagas e salários de R$ 30 mil

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior, em editais federais, estaduais e municipais

Dezoito certames estão com inscrições abertas para candidatos a ingressar no serviço público. São 4,1 mil vagas em editais de órgãos federais, estaduais e municipais.

Por outro lado, o prazo de inscrição de outros oito concursos encerram ao longo desta semana. São eles: Câmara de Pacatuba (5 de janeiro); Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (8 de janeiro); Marinha do Brasil (8 de janeiro); Ibama e Incra (8 de janeiro); Prefeitura de Jaguaruana (5 de janeiro); Prefeitura de Quixeré (7 de janeiro); IFCE (7 de janeiro); e Prefeitura de Itapajé (7 de janeiro).

A remuneração está prevista no edital da Câmara dos Deputados, com 70 vagas, cujo prazo de inscrições inicia hoje.

As oportunidades abrangem desde cargos de nível fundamental até superior. Os salários podem chegar a R$ 30.853,99.

As inscrições são gratuitas no site e vão até abril de 2026. A seleção tem início em diferentes datas, que vão de 9 de julho até abril de 2026, conforme o bloco de vagas e local de atuação.

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está com processo seletivo aberto para contratação temporária de 900 profissionais , com escolaridade média e superior.

A Câmara dos Deputados lançou edital para preencher 70 vagas e formar cadastro de reserva para cargos de nível superior.

Há também na Coordenação-Geral de Monitoramento Territorial da Diretoria de Proteção Territorial (CGMT/DPT), em Brasília. A remuneração varia conforme o cargo e área de atuação, mas pode chegar a R$ 6.681,70 .

As oportunidades são distribuídas em todas as regiões do País. Os contratados atuarão em unidades de referência da Funai (Coordenações Regionais) nos estados do:

As inscrições devem ser realizadas no período de 5 a 26 de janeiro de 2026, no site da Cebraspe , com taxa no valor de R$ 100 a R$ 130. Provas previstas para o dia 8 de março de 2026.

Remuneração no valor de R$ 21.008,19 a R$ 30.853,99 ao mês e a carga horária será de 40 horas semanais.

Marinha (520 vagas)

A Marinha está com inscrições abertas até 8 de janeiro de 2026 e promete atrair candidatos de diversas áreas que desejam integrar as fileiras da Força Naval.

São oferecidas 520 vagas distribuídas em todo o Brasil, voltadas a profissionais com nível superior completo. Confira o edital

O recrutamento faz parte do Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF-RM2), promovido pelos Distritos Navais da Marinha do Brasil (MB). Os aprovados poderão atuar por até oito anos, conforme a necessidade da instituição.

A oportunidade é voltada para Oficial Temporário com atuação em diferentes segmentos, segundo a área de formação, com remuneração inicial que ultrapassa R$ 9 mil.

Confira as oportunidades:

Administração,

Direito,

Psicologia,

Pedagogia,

Comunicação Social,

Letras,

História,

Geografia,

Matemática,

Serviço Social

Ciências Contábeis

Médico,

Dentista,

Farmacêutico,

Enfermeiro,

Fisioterapeuta,

Fonoaudiólogo,

Nutricionista

Terapeuta Ocupacional

Engenheiro (especialidades)

Arquiteto.

Distribuição das oportunidades



A distribuição das vagas da Marinha para o SMV ocorre entre os nove Distritos Navais do País. Essa abrangência permite que candidatos de todas as regiões brasileiras possam participar da seleção sem precisar se deslocar longas distâncias. Veja como ficou:

296 vagas para o 1º Distrito Naval (RJ, ES, MG)

18 vagas para o 2º Distrito Naval (BA e SE)

37 vagas para o 3º Distrito Naval (CE, RN, PB, PE, AL)

25 vagas para o 4º Distrito Naval (AP, PA, MA, PI)

15 vagas para o 5º Distrito Naval (RS e SC)



17 vagas para o 6º Distrito Naval (MT e MS)



32 vagas para o 7º Distrito Naval (TO, GO e DF)

56 vagas para o 8º Distrito Naval (SP e PR)



24 vagas para o 9º Distrito Naval (RR, AC, AM e RO)

Para participar, é necessário ser brasileiro nato, possuir mais de 18 e menos de 41 anos até a data da incorporação, além de apresentar diploma de nível superior na área de atuação e estar registrado no respectivo Conselho de Classe profissional.

Marinha CPAEAM (850 vagas)

O concurso da Marinha, regido pelo edital de 19 de dezembro de 2025, publicado no Diário Oficial da União, torna pública a abertura de 850 vagas para jovens que desejam promover a Admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros para ingresso em 2026.

A seleção é destinada ao ingresso na carreira militar de nível inicial, com formação gratuita, remuneração durante o curso e possibilidade de progressão profissional. Os aprovados poderão ser lotados nos estados do Ceará, Espírito Santo, Pernambuco e Santa Catarina.

O concurso da Marinha oferece vagas para ingresso nas Escolas de Aprendizes-Marinheiros, com incorporação inicial na graduação de Aprendiz-Marinheiro. Concluído o curso com aproveitamento, o militar é promovido à graduação de Marinheiro, passando a integrar o Serviço Ativo da Marinha.

Durante o Curso de Formação de Marinheiros, o candidato receberá remuneração mensal na forma de bolsa-auxílio, conforme a graduação ocupada. Na fase inicial, como Aprendiz-Marinheiro (AM), o valor bruto é de R$ 1.303,90.

Na segunda etapa do curso, já na graduação de Grumete (GR), a remuneração mensal será de R$ 1.398,30. Após concluir o curso e ser promovido a Marinheiro (MN), o militar receberá o valor de R$ 2.294,50.

As inscrições para o concurso da Marinha serão realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site de ingresso da Marinha do Brasil. O prazo de inscrição tem início às 8h do dia 27 de janeiro de 2026 e se encerra às 23h59 do dia 25 de fevereiro de 2026.

Para efetivar a participação, o candidato deve preencher o formulário eletrônico, escolher a escola e a área profissional de preferência e gerar a taxa de inscrição. O valor estabelecido é de R$ 53,00, com previsão de isenção para os seguintes candidatos:

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal;

Doadores de medula óssea.

A principal etapa do concurso da Marinha é a prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação está prevista para ocorrer no dia 26 de abril de 2026

Comando da Marinha (44 vagas)

Foi lançado o edital nº 1/DPM/2025 que regulamenta o concurso do Comando da Marinha para cargos efetivos do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal.

A execução do certame ficará a cargo do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha (SSPM), por meio do portal oficial da Marinha.

Ao todo, são ofertadas 44 vagas, sendo 10 para Professor do Magistério Superior e 34 para Professor EBTT.

As vagas serão distribuídas em Organizações Militares do Setor de Ensino do Comando da Marinha, com lotação nos estados do RJ, CE, ES, PA, PE e SC, conforme o cargo.

O cargo de Professor EBTT possui lotações em vários estados. Para Fortaleza (CE), as disciplinas são História e Matemática.

Os cargos têm jornada de 20 horas semanais. A remuneração é formada por Vencimento Básico (VB) e pode incluir Retribuição por Titulação (RT), chegando a R$ 4.867,43 (doutorado).

As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site do SSPM, no período das 8h do dia 2 de março de 2026 até 23h59 do dia 26 de março de 2026.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 140,00, com diferentes opções de pagamento.

Há a possibilidade de solicitação de isenção da taxa para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea, conforme orientações do edital.

Ibama e Incra (60 vagas temporárias + cadastro de reserva)

O provimento de 60 vagas temporárias e formação de cadastro reserva foram lançados pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em edital de processo seletivo simplificado.

As inscrições se iniciam nesta segunda-feira, 15, a partir das 14 horas e ficam abertas até as 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.

As oportunidades são destinadas a profissionais de nível superior, com remunerações que variam entre R$ 7.283,05 e R$ 9.861,23.

Do total, 40 vagas são para o Ibama, todas para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, distribuídas entre diferentes áreas de formação.

As outras 20 vagas são para o Incra, divididas entre perfis de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.

As provas serão objetiva e discursiva e aplicadas em uma única etapa, de caráter eliminatório e classificatório.

As avaliações ocorrerão nas cidades de Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).

Universidade Federal do Cariri (22 vagas)

A Universidade Federal do Cariri está com dois editais abertos para preenchimento de 22 vagas no total. O edital nº 01 prevê 13 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior. Já o edital n° 02 prevê 9 vagas imediatas para nível médio e técnico.

As vagas têm remuneração mensal que variam de R$ 4.204,90 a R$ 6.142,04, considerando o acréscimo de um auxílio-alimentação de R$ 1.175,00.

As inscrições serão abertas às 10h do dia 6 de janeiro e seguem até às 23h59 do dia 31 de janeiro de 2026. A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e R$ 150,00 para cargos de nível superior. A participação deve ser realizada pela internet, pela central de concursos FCPC/UFC.

Universidade Federal do Ceará (26 vagas)

A Central de Concursos e Verificação (CCV) da Universidade Federal do Ceará (UFC) publicou um edital que oferta 26 vagas para o cargo de Professor do Magistério Superior, classe A, Nível 1, com remuneração que pode chegar a R$ 13.288,85 para candidatos com doutorado e de R$ 9.271,29 para candidatos com mestrado.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais com dedicação exclusiva. As vagas são distribuídas entre diversas unidades acadêmicas da universidade, com as inscrições começando no dia 12 de janeiro. As oportunidades incluem diversas áreas de conhecimento nos campi de Fortaleza, Crateús, Itapajé, Russas e Sobral.



O edital estabelece também a distribuição das vagas conforme a política de ações afirmativas, sendo 16 vagas para ampla concorrência, seis para pessoas negras, uma para pessoas indígenas, uma para pessoas quilombolas e duas para pessoas com deficiência.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio do site do concurso, no período de 12 a 23 de janeiro de 2026. Cada candidato poderá realizar apenas uma inscrição.

O pagamento da taxa de inscrição deve ser feito até 26 de janeiro de 2026, por boleto gerado no próprio sistema. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção da taxa, no período de 29 a 31 de dezembro de 2025.



IFCE (1 vaga)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) anunciou a abertura de Processo Seletivo, com o objetivo de preencher uma vaga para o cargo de Professor Substituto na área de Artes.

Podem concorrer candidatos com diploma de nível superior que atendam a outros requisitos.

A carga horária prevista é de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 3.090,43 a R$ 4.326,60.

Os interessados podem se inscrever até 7 de janeiro de 2026, no site do IFCE. O valor da taxa de inscrição é de R$ 150,00. A seleção acontecerá por meio de prova de desempenho didático e de prova de títulos.

O Processo Seletivo terá validade de até um ano, contada a partir da data da celebração do primeiro contrato, podendo ser prorrogado apenas uma vez por igual período.

IFCE Campus Crateus (3 vagas)

A seleção será composta por prova de desempenho didático e prova de títulos. De acordo com o edital, são três vagas, com oportunidades destinadas a profissionais com formação superior nas áreas de Artes, Biologia e Zootecnia.

Para concorrer, é necessário ter graduação completa, sendo que, para Artes – Canto Popular, é exigido bacharelado em Canto ou Música, Licenciatura em Música ou Licenciatura em Educação Musical.

Para Biologia – Biologia Geral, é exigida a Licenciatura ou Bacharelado em Biologia ou Ciências Biológicas.

Por fim, para Zootecnia – Nutrição, Alimentos e Alimentação Animal, é necessário ter Bacharelado em Zootecnia, Medicina Veterinária ou Agronomia.

Todas as vagas são destinadas à ampla concorrência, sem reserva inicial para cotas, considerando o quantitativo reduzido de oportunidades.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site oficial de seleções do IFCE, no período de 31 de dezembro de 2025 a 12 de janeiro de 2026.

Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (146 vagas)

O Conselho Regional de Contabilidade do Ceará (CRC-CE) está com concurso público aberto para preenchimento de 146 vagas. Os cargos exigem nível médio e superior.

As vagas têm remuneração mensal que varia de R$ 2.824,81 a R$ 5.762,31 e jornada semanal de 40 horas.

As inscrições seguem disponíveis até o dia 8 de janeiro de 2026, exclusivamente de forma online. A taxa para confirmação da participação vai de R$ 53 a R$ 54, a depender da vaga almejada.

Câmara de Pacatuba (76 vagas)

A Câmara Municipal de Pacatuba está com edital de concurso público aberto para preenchimento de 76 vagas, sendo 19 imediatas e as demais cadastro de reserva. As oportunidades são para candidatos com ensino fundamental, médio ou superior.

As inscrições começam no dia 12 de novembro e vão até 5 de janeiro de 2026 no site do Instituto Cearense de Educação Cultura e Ecologia (Icece), organizadora do certame. Taxa varia entre R$ 80 e R$ 140.

Confira as vagas ofertadas:

Auxiliar de Serviços Gerais – 3 vagas imediatas e 9 para cadastro reserva

Copeiro – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Almoxarife – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Guarda Patrimonial – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Motorista – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

Agente Administrativo – 4 vagas imediatas e 12 para cadastro reserva

Recepcionista – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Assuntos Legislativos – 2 vagas imediatas e 6 para cadastro reserva

Analista de Controle Interno – 1 vaga imediata e 3 para cadastro reserva

A remuneração mensal varia de R$ 1.518 a R$ 3.000, com carga de 40 horas semanais.

Confira aqui o edital

Prefeitura de Assaré (250 vagas)



A Prefeitura de Assaré está com 250 vagas entre imediatas e cadastro reserva, com oportunidades para níveis médio, técnico, fundamental e superior.

O concurso público está sob responsabilidade da Universidade Regional do Cariri (URCA), por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV).

O vencimento-base ofertado varia de R$ 1.518,00 a R$ 14.376,73 para jornadas de até 40 horas semanais ou 100 horas por mês.

As inscrições para participar do concurso de Assaré deverão ser feitas de maneira online, a partir das 8h do dia 30 de dezembro de 2025 até as 23h59 de 2 de fevereiro de 2026.

A solicitação deve ser realizada no site da banca organizadora, com o preenchimento de um formulário com as informações solicitadas para o cargo de interesse. Os valores cobrados como taxa de inscrição variam de R$ 100,00 a R$ 180,00.

Prefeitura de Barbalha (495 vagas)

Foram divulgados quatro editais do concurso da Prefeitura de Barbalha, no estado do Ceará, para provimento de 495 vagas em diferentes áreas.

As inscrições estão previstas para ocorrer exclusivamente pelo site do Instituto Consulpam, até o dia 18 de janeiro, conforme cronograma oficial.

As provas acontecerão na data provável de 15 de março de 2026 para os cargos dos editais 001 e 002/2025, e em 14 de março de 2026 para os editais 003 e 004/2025.

O valor da taxa de inscrição varia de acordo com o nível de escolaridade e cargo, sendo R$ 100,00 para nível médio, R$ 120,00 para Guarda e Agente, e R$ 150,00 para nível superior.

Os salários variam de R$ 1.518 a R$ 10.495,80. Os aprovados serão contratados para cargos efetivos, compondo o quadro permanente da Prefeitura de Barbalha. O prazo de validade dos concursos será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.

Prefeitura de Jaguaruana (110 vagas)

Foi lançada uma seleção pública para contratação temporária da Prefeitura de Jaguaruana, regida pelo edital nº 005/2025/PMJ. A meta é promover a contratação temporária de 110 servidores públicos, com reserva para pessoas com deficiência.

Os vencimentos previstos por mês variam de R$ 1.518,00 a R$ 2.462,69. As inscrições serão realizadas de forma eletrônica, por meio do link do Google Forms, até o dia 5 de janeiro de 2026. A recomendação, contudo, é ler a íntegra do edital, disponível no site oficial da Prefeitura.

A seleção compreenderá uma única fase de caráter classificatório e eliminatório, qual seja, análise curricular, que será valorada de 0 a 10 pontos.

Em caso de empate, terá preferência a pessoa que cumpra um destes requisitos: tiver idade igual ou superior a 60 anos; tiver exercido a função de jurado; tiver obtido maior nota relativa à experiência profissional; tiver obtido maior nota relativa a cursos; e tiver maior idade (com menos de 60 anos).

O prazo de vigência da seleção pública é de até 12 meses, prorrogável por igual período, a critério da administração.

Prefeitura de Acarape (100 vagas)

A Prefeitura de Acarape, no estado do Ceará, anuncia a reabertura do concurso público que visa contratar profissionais de nível superior.

De acordo com o documento (reabertura), as inscrições podem ser solicitadas no período de 24 de dezembro de 2025 a 12 de janeiro de 2026, pelo site do Instituto Consulpam, com taxa de inscrição no valor de R$ 140,00.

As oportunidades são:

Professor de Educação Infantil (20 Vagas)

Professor de Ensino Fundamental (26 Vagas)

Professor de Língua Portuguesa (12 Vagas)

Professor de Matemática (12 Vagas)

Professor de Ciências (6 Vagas)

Professor de História (5 Vagas)

Professor de Geografia (5 Vagas)

Professor de Arte (Educação) (4 Vagas)

Professor de Educação Física (6 Vagas)

Professor de Inglês (4 Vagas)

Quando contratados, os profissionais deverão atuar em jornada de 20 horas semanais, com remuneração no valor de R$ 2.433,88.

Candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, no dia 12 de abril de 2026, e de prova de títulos.

O prazo de validade do concurso será de dois anos contados da data de sua homologação, podendo, por ato expresso do Poder Executivo, ser prorrogado uma única vez por igual período.

Mais informações estão disponíveis nos editais de abertura e de reabertura!

Prefeitura de Quixeré (290 vagas)

A Prefeitura de Quixeré anunciou a abertura de inscrições para um novo Processo Seletivo com o objetivo de preencher 290 vagas com candidatos de nível fundamental, médio e superior.

Segundo o edital, as oportunidades são para os cargos de:

Agente Comunitário de Saúde (12 vagas)

Auxiliar de Serviços Gerais (50 vagas)

Agente de Serviços Funerários (2 vagas)

Agente de Combate às Endemias (8 vagas)

Agente Sanitarista (2 vagas)

Assistente Social (5 vagas)

Atendente de Consultório (1 vaga)

Auxiliar em Saúde Bucal (2 vagas)

Auxiliar Administrativo (10 vagas)

Cozinheiro (15 vagas)

Cirurgião Dentista - Especialista (5 vagas)

Enfermeiro da Família (2 vagas)

Educador Físico (1 vaga)

Farmacêutico (1 vaga)

Fisioterapeuta (2 vagas)

Fonoaudiólogo (2 vagas)

Intérprete de Libras (1 vaga)

Médico Psiquiatra (1 vaga)

Médico Veterinário (3 vagas)

Motorista (22 vagas)

Operador de Máquinas (6 vagas)

Pedagogo (1 vaga)

Pedreiro (3 vagas)

Professor de Educação Básica II - Educação Infantil - Pedagogia (40 vagas)

Professor de Educação Básica II - 1 ao 3 ano - Pedagogia (14 vagas)

Professor de Educação Básica II - 4 ao 5 ano - Pedagogia (10 vagas)

Professor de Educação Básica II - EJA (2 vagas)

Professor de Educação Básica II - Português - 6 ao 9 ano (7 avgas)

Professor de Educação Básica II - Matemática - 6 ao 9 ano (4 vagas)

Professor de Educação Básica II - Inglês - 6 ao 9 ano (4 vagas)

Professor de Educação Básica II - Educação Física - 6 ao 9 ano (3 vagas)

Professor de Educação Básica II - História - 6 ao 9 ano (1 vaga)

Professor de Educação Básica II - Geografia - 6 ao 9 ano (1 vaga)

Professor de Educação Básica II - Ciências - 6 ao 9 ano (1 vaga)

Psicólogo (8 vagas)

Psicopedagogo (2 vagas)

Secretário Escolar (3 vagas)

Servente de Pedreiro (3 vagas)

Terapeuta Ocupacional (2 vagas)

Técnico em Saúde Bucal (2 vagas)

Tratorista (8 vagas)

Vigilante (10 vagas)

Encanador (3 vagas)

Fiscal Leiturista (2 vagas)

Operador de ETE/ETA(3 vagas)

A jornada de trabalho varia de 20 a 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor de R$ 1.518,00 a R$ 13.956,40.

Os interessados podem se inscrever nos dias 5, 6 e 7 de janeiro de 2026, das 7h30 às 13h30, na Câmara de Vereadores do Município, localizada na Rua José Gonçalves Ferreira Lima, 1190, Centro.

A seleção acontecerá por meio de análise de títulos e experiência profissional.

O prazo de validade será de dois anos, a contar da data da publicação do edital de homologação da seleção pública, podendo ser prorrogada por igual período.

Prefeitura de Itapajé

As contratações se darão em caráter temporário, além de promover cadastro reserva.

Os cargos disponíveis são direcionados às formações de nível fundamental, nível técnico e superior, com vencimentos variáveis entre R$ 1.620,00 e R$ 3.000,00 e jornadas de atuação mensal entre 100 e 200 horas.

Confira quais são as ocupações disponíveis:

Motorista “D”;

Operador de Máquinas Pesadas;

Técnico em Agropecuária;

Assistente Social;

Fisioterapeuta;

Fonoaudiólogo;

Nutricionista;

Psicólogo;

Psicopedagogo;

Terapeuta Ocupacional;

Professor de Educação Básica – Pedagogia;

Professor de Educação Básica – Letras/Português;

Professor de Educação Básica – Matemática;

Professor de Educação Básica – Ciências;

Professor de Educação Básica – História;

Professor de Educação Básica – Geografia;

Professor de Educação Básica – Letras/Inglês;

Professor de Educação Básica – Educação Física.



As inscrições para a seleção da Prefeitura de Itapajé serão realizadas presencialmente, entre os dias 5 e 7 de janeiro de 2026. O atendimento ocorrerá no Auditório da Secretaria de Educação da Administração Pública Municipal, das 8h às 11h e das 14h às 16h.

Todos os detalhes estão disponíveis no site da Prefeitura de Itapajé, em aba específica. Para ler o material, dirija-se ao endereço eletrônico da Administração. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato por meio do e-mail: [email protected]

Resultados do Concurso Público Nacional Unificado

