Etice amplia capacidade de data center e cria maior processamento de IA do Ceará

Estatal vai receber mais oito núcleos de hiperconvergência para processar dados do governo estadual e multiplica potencial em dez vezes
Autor Armando de Oliveira Lima
A chegada de mais oito núcleos de hiperconvergência no data center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), prevista para este mês de janeiro, vai ampliar a capacidade do equipamento em dez vezes e o torna o maior do Estado para o processamento de inteligência artificial (IA).

"Com a nova infraestrutura, o Governo do Ceará terá uma nuvem privada que possibilitará o processamento dos seus dados de modo seguro e a realização de serviços básicos de inteligência artificial para atender às necessidades da população cearense", destaca a Etice em nota ao O POVO.

Cinco dos novos núcleos já serão conectados no início de janeiro. Os demais chegam no meio do mês. Todos fazem parte de uma parceria com a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag).

Sem citar números, o diretor Danilo Reis Vasconcelos diz que a chegada dos componentes irá reduzir os gastos com processamento de dados do Estado, que era feito em data centers de terceiros.

Atualmente, cita Vasconcelos, "muito do que é colocado na nuvem pelo Governo do Estado são serviços básicos que, com a nuvem privada, vamos conseguir fazer com custo menor".

Investimento e equipamentos

Também sem citar números, a Etice informa que os recursos usados para a aquisição dos novos núcleos são do Tesouro Nacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o qual possui um convênio com a empresa para o desembolso de R$ 30 milhões até 2027.

Os recursos asseguram uma modernização da infraestrutura utilizada pela Etice no data center, na prática. O equipamento antigo processava o serviço de computação em nuvem com estrutura de armazenamento de dados, processador e a parte de redes.

Já a hiperconvergência, como explica a empresa, "é uma infraestrutura de Tecnologia da Informação que combina computação, armazenamento e rede em um único hardware que pode alocar os recursos computacionais de forma dinâmica e flexível".

O Estado e a IA

"Essa mudança está alinhada à visão do Governo do Ceará de impulsionar o desenvolvimento tecnológico por meio da Inteligência Artificial. Representa também um passo estratégico do Estado rumo à criação de sua nuvem privada", diz Daniel Bentes, secretário executivo de Modernização e Governo Digital da Seplag.

Ele destaca o foco do Ceará como uma forma de fortalecer "a soberania digital e a proteção dos dados, que são pilares essenciais para a autonomia e a governança segura da informação pública".

