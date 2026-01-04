Etice amplia capacidade de data center e cria maior processamento de IA do Ceará

Equipamentos começam a chegar à Etice em janeiro de 2026 / Crédito: Diego Parente/Divulgação Etice

A chegada de mais oito núcleos de hiperconvergência no data center da Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (Etice), prevista para este mês de janeiro, vai ampliar a capacidade do equipamento em dez vezes e o torna o maior do Estado para o processamento de inteligência artificial (IA). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "Com a nova infraestrutura, o Governo do Ceará terá uma nuvem privada que possibilitará o processamento dos seus dados de modo seguro e a realização de serviços básicos de inteligência artificial para atender às necessidades da população cearense", destaca a Etice em nota ao O POVO.

Investimento e equipamentos Também sem citar números, a Etice informa que os recursos usados para a aquisição dos novos núcleos são do Tesouro Nacional e do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o qual possui um convênio com a empresa para o desembolso de R$ 30 milhões até 2027. Os recursos asseguram uma modernização da infraestrutura utilizada pela Etice no data center, na prática. O equipamento antigo processava o serviço de computação em nuvem com estrutura de armazenamento de dados, processador e a parte de redes. Já a hiperconvergência, como explica a empresa, "é uma infraestrutura de Tecnologia da Informação que combina computação, armazenamento e rede em um único hardware que pode alocar os recursos computacionais de forma dinâmica e flexível".