FNE 2026: Orçamento recorde prioriza pequenos e Ceará garante R$ 7 bi

Entre as prioridades de financiamento, destaca-se a agricultura familiar, que ganha protagonismo através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) / Crédito: MARIANA PARENTE

O Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) terá um orçamento recorde de R$ 52,6 bilhões para o ano de 2026. Este valor representa um crescimento de 11,1% em relação à meta estabelecida para 2025. O plano de investimentos do fundo foi aprovado durante a 36ª reunião ordinária do Conselho Deliberativo da Sudene (Condel), presidida pelo secretário-executivo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valder Ribeiro.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com o governo federal, a aprovação deste orçamento reforça o compromisso institucional com a execução das diretrizes da Política Nacional de Desenvolvimento Regional (PNDR), promovendo a geração de renda e criando oportunidades de crescimento econômico para frentes prioritárias. Segundo o superintendente da Sudene, Francisco Alexandre, o foco agora está na implementação. “Temos a missão de acompanhar o plano de ação que diz respeito ao FNE, para fazer o Nordeste crescer mais, com a perspectiva de melhorar ainda mais no ano que vem”, ressaltou. Para garantir que o crédito chegue à base produtiva, que é considerada prioritária, 62% dos recursos, o equivalente a R$ 32,6 bilhões, serão direcionados aos pequenos produtores rurais, microempreendedores e empresas de pequeno porte.

Esse valor corresponde a 22,2% de todo o orçamento do fundo, ressaltando o compromisso com a segurança alimentar, dignidade e inovação no campo. Em complementaridade, o FNE Rural representa a segunda maior fatia do orçamento (14,5%), e vai dispor de R$ 7,60 bilhões para o próximo exercício. Ainda segundo o governo federal, um ponto de destaque na reunião do Condel foi a eficiência financeira do FNE. O fundo está alcançando um alto grau de sustentabilidade, passando a depender menos de novos aportes da União e mais do retorno de seus próprios investimentos. Enquanto os repasses do Tesouro Nacional (STN) cresceram 69,2% desde 2022, os reembolsos líquidos dispararam 144,1% no mesmo período, garantindo fôlego para novas operações. Posição do Ceará na Distribuição de Recursos A estratégia de distribuição para 2026 foca na manutenção do equilíbrio e equidade entre os estados beneficiados pelo Fundo Constitucional. Segundo o superintendente de políticas do Banco do Nordeste (BNB), Irenaldo Rubens, todos os estados tiveram o mesmo crescimento de 11% na disposição de recursos do FNE.