Aneel dá sinal verde para 17 distribuidoras, Enel segue pendente

Renovação dos contratos da Enel no Ceará e em São Paulo estão pendentes / Crédito: Reprodução/Rovena Rosa/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgou nota sobre a renovação contratual das distribuidoras de energia. A diretoria colegiada está encerrando o ano de 2025 com o sinal verde para 17 pedidos de renovação de distribuidoras de energia elétrica no País. Únicos casos pendentes são os da Enel no Ceará e em São Paulo. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado No Ceará, no início deste mês, o diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Fernando Mosna, relator do processo da renovação da concessão da Enel no Ceará, votou pela não recomendação de antecipação da prorrogação do contrato ao Ministério de Minas e Energia (MME) em razão do descumprimento do critério de eficiência de continuidade do fornecimento de energia.

A votação no colegiado, no entanto, foi interrompida após pedido de vistas do diretor Gentil Nogueira. Já sobre a renovação do contrato da Enel Distribuição em São Paulo, neste mês, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a Enel "perdeu" as condições de continuar à frente da distribuição de energia elétrica. Ele também disse que iria acionar a Aneel para a instauração de um processo de caducidade da concessionária. O diretor-geral da Agência, Sandoval Feitosa, declarou que a análise técnica sobre a situação da Enel São Paulo está sendo feita. A eventual recomendação de caducidade do contrato poderá eventualmente ocorrer se forem confirmadas as irregularidades apontadas no termo de intimação. Em paralelo, há o processo com o pedido de renovação da distribuidora.

Renovação contratual será por mais 30 dias Os processos foram votados ao longo do ano, todos com recomendação de prorrogação contratual por mais 30 anos. O atual ciclo inclui 19 distribuidoras de energia elétrica com contratos de concessão encerrando entre 2025 e 2031. A antecipação dos pedidos de renovação foi possibilitada por decreto publicado em julho de 2024 pelo governo. As 17 distribuidoras com aval da Aneel atendem conjuntamente cerca de 47 milhões de unidades consumidoras em diferentes Estados do País. Cada unidade é composta por uma ou mais pessoas.