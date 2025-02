Aneel retoma discussão sobre termo de renovação dos contratos das distribuidoras

A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) retomou perto do fim período da tarde desta terça-feira, 25, a discussão do colegiado sobre o termo de renovação dos contratos de 19 distribuidoras com contratos a vencer entre 2025 e 2031. O diretor Fernando Luiz Mosna havia feito, no fim da manhã, um pedido de vista.

Mosna contrariou o entendimento da relatora, Agnes da Costa, que votou por recomendar ao Ministério de Minas e Energia (MME) o estabelecimento da quitação de R$ 944 milhões em multas já transitadas em julgado, em âmbito administrativo, como critério para a renovação do contrato de concessão.