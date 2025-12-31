Aneel obtém aval para contratar 50 profissionais para atender necessidade temporária

Os ministérios da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e de Minas e Energia autorizaram a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a contratar, por tempo determinado, até 50 pessoas "para atender necessidade temporária de excepcional interesse público". A decisão consta de portaria conjunta publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira, 31.

"As pessoas serão contratadas para desenvolver atividades de apoio e suporte relacionadas às análises e aos procedimentos administrativos de pedidos de outorga, ao monitoramento de cenários de crises hídricas, ao desenvolvimento de estudos e ações para minimizar a oneração de tarifas e de suporte à atuação no segmento de novas fontes renováveis, no âmbito da Aneel", estabelece o ato.