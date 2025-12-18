Nordeste: 84% pretendem fazer compras neste Natal

O Natal deve aquecer o comércio no Nordeste, mas com um consumidor mais estratégico / Crédito: OPOVO

No Nordeste, 84% da população pretende fazer compras no Natal, conforme levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, encomendado pela 99pay, conta digital da 99. Mas, o comportamento do consumidor revela um cenário de maior cautela, planejamento financeiro e uso intensivo de meios digitais de pagamento.