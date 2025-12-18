Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nordeste: 84% pretendem fazer compras neste Natal

Pesquisa aponta que benefícios como cashback, descontos e programas de pontos influenciam diretamente a escolha do consumidor nordestino nas compras de fim de ano
Atualizado às Autor Isabella Pascoal
Isabella Pascoal Autor
No Nordeste, 84% da população pretende fazer compras no Natal, conforme levantamento realizado pelo Instituto Locomotiva, encomendado pela 99pay, conta digital da 99.

Mas, o comportamento do consumidor revela um cenário de maior cautela, planejamento financeiro e uso intensivo de meios digitais de pagamento.

De acordo com a pesquisa, 73% dos nordestinos afirmam ter se planejado financeiramente para os gastos natalinos, enquanto 77% já estão se organizando para arcar com as despesas do começo do ano, como impostos, material escolar e contas fixas.

Essa cautela também se reflete na forma de pagamento. O Pix deve ser utilizado por 85% dos consumidores, consolidando-se como o principal meio nas compras de Natal.

Luiz Landgraff, presidente da 99Pay, comenta que o Pix vem crescendo ano após ano na rotina financeira dos brasileiros.

De acordo com ele, os dados da pesquisa confirmam a tendência já observada que, cada vez mais, usuários adotam o Pix pela praticidade e rapidez na hora do pagamento.

“Em datas como o Natal, essa tecnologia é uma forte aliada, já que muitos consumidores buscam agilidade para concluir suas compras”, afirma.

Benefícios e descontos 

Além da forma de pagamento, os benefícios oferecidos pelas empresas têm papel decisivo na escolha do consumidor.

Segundo o levantamento, 93% dos entrevistados consideram o cashback e os descontos em parceiros ou lojas como fatores determinantes na decisão de compra.

Programas de pontos ou milhas também aparecem com força, influenciando 86% dos consumidores.

