Em novembro, Pix responde por 67% das transações e uso de carteiras digitais cresce até 305%

Pix / Crédito: FERNANDA BARROS

A participação do Pix nas transações totais do último mês de novembro saltou de 43% para 67% em um ano, impulsionada pela chamada 'Black Friday' e pelo chamado 'Black November'. É o que revela balanço da PagBrasil. Já o aumento no número de pagamentos processados via Pix no período foi de 178%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado