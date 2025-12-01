Em novembro, Pix responde por 67% das transações e uso de carteiras digitais cresce até 305%Período marca consolidação da 'Black Friday' e do chamado 'Black November', com promoções se estendendo ao longo de todo o mês
A participação do Pix nas transações totais do último mês de novembro saltou de 43% para 67% em um ano, impulsionada pela chamada 'Black Friday' e pelo chamado 'Black November'. É o que revela balanço da PagBrasil. Já o aumento no número de pagamentos processados via Pix no período foi de 178%.
Segundo análise da PagBrasil, “o Pix não só manteve sua trajetória de expansão, como atingiu um nível de maturidade que o consolida de vez como o principal meio de pagamento à vista no e-commerce”.
Apesar disso, o maior crescimento veio das carteiras digitais ou wallets.
Na média, o crescimento do volume transacionado desse meio de pagamento foi de 168%.
Contudo, algumas dessas carteiras tiveram crescimento ainda maior. É o caso do Apple Pay que teve expansão de 305% e do Google Pay, que cresceu 287%, na comparação entre novembro deste ano com novembro do ano passado. O ticket médio aumentou e de forma significativa, 48%, passando de R$ 188 para R$ 279.
Já o cartão de crédito registrou 18% de crescimento no volume total de pagamentos (TPV, na sigla inglesa), mas teve perda de espaço para o Pix em relação ao pagamento à vista. Na avaliação da PagBrasil, o cartão “em vez de desaparecer, passa por um reposicionamento: torna-se um método cada vez mais associado ao crédito e ao parcelamento”.
Por fim, o balanço aponta que “embora a Black Friday oficial aconteça na última sexta-feira de novembro, no Brasil o varejo adotou uma dinâmica própria: as promoções se estendem por todo o mês, consolidando o chamado ‘Black November’. Na prática, o fenômeno deixou de ser apenas uma ação pontual de liquidação e passou a refletir uma estratégia mais planejada, com calendário promocional estruturado, ondas de ofertas e ações contínuas de engajamento”.