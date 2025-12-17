CNI pede para entrar como parte interessada em processo da Margem Equatorial no PA

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) protocolou um pedido para participar como parte interessada de um processo sobre a Margem Equatorial na Justiça do Pará. A ação civil pública em questão foi movida pelo Ministério Público Federal contra o leilão que demarcou blocos para extração de petróleo na região.

No pedido para participar do processo como amicus curiae (parte interessada), apresentado na terça-feira, 16, a CNI argumenta que decisões administrativas devem prevalecer em relação a opiniões "generalistas sobre questões altamente especializadas", segundo nota divulgada nesta quarta-feira, 17. "Como forma de garantir a segurança jurídica, é preciso que o Poder Judiciário atue, nos limites da sua capacidade institucional, com deferência em relação às decisões técnicas da administração pública, e só interfira ou revise atos administrativos em uma situação de ostensiva ausência de razoabilidade ou a flagrante ilegalidade do que foi objeto de decisão administrativa", destaca o diretor Jurídico da CNI, Alexandre Vitorino.