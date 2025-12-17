Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CNI pede para entrar como parte interessada em processo da Margem Equatorial no PA

Tipo Notícia

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) protocolou um pedido para participar como parte interessada de um processo sobre a Margem Equatorial na Justiça do Pará.

A ação civil pública em questão foi movida pelo Ministério Público Federal contra o leilão que demarcou blocos para extração de petróleo na região.

No pedido para participar do processo como amicus curiae (parte interessada), apresentado na terça-feira, 16, a CNI argumenta que decisões administrativas devem prevalecer em relação a opiniões "generalistas sobre questões altamente especializadas", segundo nota divulgada nesta quarta-feira, 17.

"Como forma de garantir a segurança jurídica, é preciso que o Poder Judiciário atue, nos limites da sua capacidade institucional, com deferência em relação às decisões técnicas da administração pública, e só interfira ou revise atos administrativos em uma situação de ostensiva ausência de razoabilidade ou a flagrante ilegalidade do que foi objeto de decisão administrativa", destaca o diretor Jurídico da CNI, Alexandre Vitorino.

Para a Confederação, o bloqueio da atividade impediria o país de acessar recursos essenciais para sanar déficits históricos de implementação de direitos sociais. Além disso, cita um possível comprometimento da transição energética.

A CNI diz que não há nenhuma terra indígena demarcada nas áreas dos leilões e que estudos técnicos estimam a existência de reservas recuperáveis na ordem de 10 bilhões de barris de óleo equivalente na região.

