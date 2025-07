Governo aprova incentivos fiscais para atrair R$ 1,3 bilhão em investimentos no Ceará

Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec) / Crédito: TIAGO STILLE/ GOV. DO CEARA

O Ceará anunciou nesta terça-feira, dia 15, a atração de R$ 1,3 bilhão em investimentos privados por meio da concessão de incentivos fiscais. Os pleitos foram aprovados na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec), realizada no Palácio da Abolição. Ao todo, 39 empresas, entre novas indústrias e a empreendimentos já instalados que desejam expandir suas atividades, tiveram 137 projetos aprovados. A estimativa é de geração de mais 4,7 mil empregos no Estado.