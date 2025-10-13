Ordem para as adutoras da Dessal sai neste mês, diz Cagece

￼EXPECTATIVA da Cagece é de que as obras iniciem ainda neste ano / Crédito: Samuel Setubal

O presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas, informa que a expectativa é dar a ordem de serviço ainda neste mês para o início da obra das adutoras da Usina de Dessalinização (Dessal), um grande projeto para a produção de água potável a partir do mar. “Contudo, há desafios logísticos, como a necessidade de produção e entrega de tubos e equipamentos, que podem afetar o início imediato, mesmo após a ordem de serviço”, pondera Freitas.

Com relação ao terreno e matrícula, por exemplo, já houve a confirmação da cessão pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). “O que falta é a conclusão de alguns documentos para o registro da matrícula”, explica Freitas. Segundo ele, a formalização dos documentos junto a SPU é necessária para iniciar a construção da estação de tratamento. Componentes da obra e localização O projeto de dessalinização envolve a construção de diversos elementos de infraestrutura. A área de construção da estação de tratamento de água marinha está localizada perto da Praia do Futuro.

Portanto, segundo o presidente da Cagece, é necessário tratar com a Marinha sobre a parte da obra que envolve o mar. “Isso inclui os dutos de captação (para a água) e os dutos de devolução do rejeito. A Marinha precisa autorizar o início dos trabalhos no mar”, afirma Neuri. Quanto às obras de adutoras (dutos), que irão ligar a planta de dessalinização ao reservatório do Mucuripe e ao reservatório da Praça da Imprensa, a expectativa é iniciar a mobilização no canteiro de obras e a execução das adutoras primeiro.