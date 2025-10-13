Ordem para as adutoras da Dessal sai neste mês, diz Cagece

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ordem para as adutoras da Dessal será dada ainda neste mês, diz Cagece

Segundo o presidente da companhia, Neuri Freitas, já foram concedidas as licenças ambientais e várias etapas importantes de aprovação foram concluídas
O presidente da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece), Neuri Freitas, informa que a expectativa é dar a ordem de serviço ainda neste mês para o início da obra das adutoras da Usina de Dessalinização (Dessal), um grande projeto para a produção de água potável a partir do mar.

“Contudo, há desafios logísticos, como a necessidade de produção e entrega de tubos e equipamentos, que podem afetar o início imediato, mesmo após a ordem de serviço”, pondera Freitas.

Segundo ele, já foram concedidas as licenças ambientais para a Usina de Dessalinização do Ceará (Dessal) e várias etapas importantes de aprovação e formalização foram concluídas.

Freitas explica que a licença ambiental já foi liberada pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). No entanto, existem algumas condicionantes que precisam ser tratadas.

Com relação ao terreno e matrícula, por exemplo, já houve a confirmação da cessão pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).

“O que falta é a conclusão de alguns documentos para o registro da matrícula”, explica Freitas. Segundo ele, a formalização dos documentos junto a SPU é necessária para iniciar a construção da estação de tratamento.

Componentes da obra e localização

O projeto de dessalinização envolve a construção de diversos elementos de infraestrutura. A área de construção da estação de tratamento de água marinha está localizada perto da Praia do Futuro.

Portanto, segundo o presidente da Cagece, é necessário tratar com a Marinha sobre a parte da obra que envolve o mar.

“Isso inclui os dutos de captação (para a água) e os dutos de devolução do rejeito. A Marinha precisa autorizar o início dos trabalhos no mar”, afirma Neuri.

Quanto às obras de adutoras (dutos), que irão ligar a planta de dessalinização ao reservatório do Mucuripe e ao reservatório da Praça da Imprensa, a expectativa é iniciar a mobilização no canteiro de obras e a execução das adutoras primeiro.

“Mesmo que a autorização da Marinha para entrar no mar e a formalização da SPU para a planta ainda estejam pendentes, para evitar que o processo fique esperando a resolução de todos os pontos”, acrescenta o presidente da Cagece.

Financiamento e Prazo

Freitas esclarece que, como o modelo da dessalinização é uma PPP (Parceria Público-Privada), a verba para o projeto é de responsabilidade do setor privado (os vencedores da licitação) e não da concessionária.

Segundo ele, o investimento total para a construção das obras no mar, a estação de tratamento de água marinha e as adutoras é de aproximadamente R$ 530 milhões. “Esse valor de investimento será distribuído ao longo dos dois anos, que é o prazo da obra”, informa.

