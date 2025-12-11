INSS já devolveu mais R$ 169,2 milhões em descontos não autorizados no Ceará

Devolução do recurso no estado já chega a 255,1 mil aposentados e pensionistas. Em todo o País, valor ressarcido supera R$ 2,7 bilhões e contempla 4 milhões de pessoas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) já devolveu mais R$ 169,2 milhões a aposentados e pensionistas do Ceará em descontos associativos não autorizados em benefícios pagos pelo órgão. No total, 255.127 pessoas no Estado já receberam de volta o valor a que tinham direito.

Em âmbito nacional, foram devolvidos R$ 2,74 bilhões a cerca de quatro milhões de aposentados e pensionistas. O pagamento é feito diretamente na conta do benefício, com correção pela inflação, sem a necessidade de ação judicial. O prazo para aderir ao acordo segue aberto.

O procedimento é gratuito e não exige envio de documentos . O INSS também pagará 5% de honorários advocatícios em ações individuais propostas antes de 23 de abril de 2025.



Podem aderir ao acordo de ressarcimento:

