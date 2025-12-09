INSS suspende repasse de valores descontados em empréstimos consignados vinculados ao Master

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu, por medida cautelar, o repasse de descontos referentes a empréstimos consignados e cartões de crédito nos benefícios do instituo vinculados ao Banco Master. A suspensão se refere aos valores descontados sem prévia oitiva do interessado.

A decisão, assinada pelo presidente do INSS, Gilberto Waller Jr., no dia 26 de novembro, justifica que esta é uma "medida necessária para cessar possíveis irregularidades e resguardar o interesse público, até a conclusão definitiva do processo de apuração".