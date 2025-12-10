IBGE: IPCA de novembro é o mais baixo para o mês desde 2018 (-0,21%)

A alta de 0,18% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro foi o resultado mais baixo para o mês desde 2018, quando havia recuado 0,21%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira (10).

Em novembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,39%.