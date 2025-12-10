Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IBGE: IPCA de novembro é o mais baixo para o mês desde 2018 (-0,21%)

A alta de 0,18% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em novembro foi o resultado mais baixo para o mês desde 2018, quando havia recuado 0,21%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta quarta-feira (10).

Em novembro de 2024, a taxa tinha sido de 0,39%.

Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses arrefeceu pelo segundo mês consecutivo, passando de 4,68% em outubro de 2025 para 4,46% em novembro de 2025, menor resultado desde setembro de 2024, quando estava em 4,42%.

