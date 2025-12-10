Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Argentina autoriza caução em dólares por seguradoras em esforço para garantir demanda em leilão

Argentina autoriza caução em dólares por seguradoras em esforço para garantir demanda em leilão

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Argentina autorizou que seguradoras e resseguradoras realizem operações de caução em Bolsa denominadas em moeda estrangeira, mediante o uso de títulos públicos em carteira. Segundo o texto, essas operações poderão ocorrer desde que o dinheiro levantado seja usado exclusivamente para comprar, em leilão primário, novos títulos soberanos argentinos em moeda estrangeira.

A determinação, que consta de resolução da Superintendência de Seguros, ocorre em meio aos esforços do governo para assegurar demanda em leilões primários em um dia em que o país oferecerá um novo título do Tesouro Nacional em dólares, com taxa de juros de 6,50% e vencimento em 30 de novembro de 2029 (Bonar 2029N). As propostas serão recebidas nesta quarta-feira.

A resolução do governo argentino determina ainda que o valor total dessas operações não poderá ultrapassar 20% do total da carteira de títulos públicos das entidades. Os papéis adquiridos com os recursos da caução poderão ser contabilizados para cumprir "as relações técnicas", como exigências de capital mínimo e regras de cobertura previstas na legislação local.

O governo também exige que as empresas informem quais títulos foram usados nessas operações e qual passivo foi registrado.

Na sexta-feira, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que a Argentina está "voltando ao mercado de dívida".

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Argentina

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar