Argentina autoriza caução em dólares por seguradoras em esforço para garantir demanda em leilão

A Argentina autorizou que seguradoras e resseguradoras realizem operações de caução em Bolsa denominadas em moeda estrangeira, mediante o uso de títulos públicos em carteira. Segundo o texto, essas operações poderão ocorrer desde que o dinheiro levantado seja usado exclusivamente para comprar, em leilão primário, novos títulos soberanos argentinos em moeda estrangeira.

A determinação, que consta de resolução da Superintendência de Seguros, ocorre em meio aos esforços do governo para assegurar demanda em leilões primários em um dia em que o país oferecerá um novo título do Tesouro Nacional em dólares, com taxa de juros de 6,50% e vencimento em 30 de novembro de 2029 (Bonar 2029N). As propostas serão recebidas nesta quarta-feira.