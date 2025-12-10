Argentina autoriza caução em dólares por seguradoras em esforço para garantir demanda em leilão
A Argentina autorizou que seguradoras e resseguradoras realizem operações de caução em Bolsa denominadas em moeda estrangeira, mediante o uso de títulos públicos em carteira. Segundo o texto, essas operações poderão ocorrer desde que o dinheiro levantado seja usado exclusivamente para comprar, em leilão primário, novos títulos soberanos argentinos em moeda estrangeira.
A determinação, que consta de resolução da Superintendência de Seguros, ocorre em meio aos esforços do governo para assegurar demanda em leilões primários em um dia em que o país oferecerá um novo título do Tesouro Nacional em dólares, com taxa de juros de 6,50% e vencimento em 30 de novembro de 2029 (Bonar 2029N). As propostas serão recebidas nesta quarta-feira.
A resolução do governo argentino determina ainda que o valor total dessas operações não poderá ultrapassar 20% do total da carteira de títulos públicos das entidades. Os papéis adquiridos com os recursos da caução poderão ser contabilizados para cumprir "as relações técnicas", como exigências de capital mínimo e regras de cobertura previstas na legislação local.
O governo também exige que as empresas informem quais títulos foram usados nessas operações e qual passivo foi registrado.
Na sexta-feira, o ministro da Economia, Luis Caputo, afirmou que a Argentina está "voltando ao mercado de dívida".