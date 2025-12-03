GM fabricará mais de 23 mil unidades no Ceará com segundo modelo de carro

Planta Automotiva do Ceará (Pace) é inaugurada nesta quarta-feira, dia 3 / Crédito: Samuel Pimentel

A General Motors deve anunciar um segundo modelo de carro a ser produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), hoje, e somar 23 mil unidades produzidas anualmente, segundo informou Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Apenas o novo modelo, de acordo com ele, tem previsão de 15 mil unidades fabricadas por ano na unidade de Horizonte. O número se soma aos 8 mil previstos para o Chevrolet Spark.



Ele explicou ainda que o espaço ocupado pela GM é o equivalente a 3/4 do que ocupava a Troller e vai gerar 255 empregos diretos, inicialmente. A área que era a fábrica da Troller tem aproximadamente 130 mil m². Segundo Danilo Serpa, a ampliação deve aumentar em seis vezes essa área Peças nacionais Aproximadamente 1/3 das peças que irão compor o Chevrolet Spark produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte, no Ceará, serão de origem nacional. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors na América do Sul, Fábio Rua. A inauguração da operação ocorre nesta quarta-feira, 3 de dezembro, com participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).