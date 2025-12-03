GM fabricará mais de 23 mil unidades no Ceará com segundo modelo de carro

GM fabricará mais de 23 mil unidades no Ceará com segundo modelo de carroNovo carro tem previsão de 15 mil veículos produzidos por ano, que se somam aos 8 mil previstos do Spark
A General Motors deve anunciar um segundo modelo de carro a ser produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), hoje, e somar 23 mil unidades produzidas anualmente, segundo informou Danilo Serpa, presidente da Agência de Desenvolvimento do Ceará (Adece).
Apenas o novo modelo, de acordo com ele, tem previsão de 15 mil unidades fabricadas por ano na unidade de Horizonte. O número se soma aos 8 mil previstos para o Chevrolet Spark.
Ele explicou ainda que o espaço ocupado pela GM é o equivalente a 3/4 do que ocupava a Troller e vai gerar 255 empregos diretos, inicialmente.
A área que era a fábrica da Troller tem aproximadamente 130 mil m². Segundo Danilo Serpa, a ampliação deve aumentar em seis vezes essa área
Peças nacionais
Aproximadamente 1/3 das peças que irão compor o Chevrolet Spark produzido no Polo Automotivo do Ceará (Pace), em Horizonte, no Ceará, serão de origem nacional. O anúncio foi feito pelo vice-presidente de Relações Governamentais, Comunicação & ESG da General Motors na América do Sul, Fábio Rua.
A inauguração da operação ocorre nesta quarta-feira, 3 de dezembro, com participação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
O executivo da GM anunciou ainda que o primeiro veículo produzido pelo Pace estará pronto por volta das 11 horas.
Fábio destaca que a unidade tem capacidade de produzir mais de 8 mil unidades anualmente, com a perspectiva de evoluir gradativamente. As afirmações foram feitas em entrevista ao programa O POVO no Rádio, da Rádio O POVO CBN.
O novo Spark EUV, da Chevrolet, é um modelo de SUV elétrico e, segundo o executivo, marca o fortalecimento da eletrificação no portfólio da companhia no País.
