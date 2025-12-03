Doação de medicamentos a órgãos públicos passa a ser isenta de tributos federais

Conselho Federal de Farmácia estima que cerca de 14 mil toneladas de medicamentos são descartados de forma irregular por ano / Crédito: FERNANDA BARROS

Foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva lei que estabelece a isenção de tributos federais para medicamentos que sejam doados aos órgãos administrativos da União, dos estados e do Distrito Federal, dos municípios, bem como às entidades reconhecidas como de utilidade pública. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado